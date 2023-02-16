Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! Как многие из нас с вами много раз уже говорили, пауки из банки начнут пожирать друг друга. И первый такой акт недавно произошел на наших с вами глазах: вячоркина хевра не дала ни выступить в литовском сейме, ни даже приехать в Вильню Зянону Пазняку.

​Драка беглых за деньги может летально закончиться для одной из сторон. Подробнее здесь.

У Пелевина была книга «Чапаев и пустота» – мы с вами видели картину «Фюллер и гуайдо». Бнфовский фюллер и кучка гуайдо. В жизни всегда все проще. Хоть и пахнет сильнее. Однако надо признать: оба они любили и страдали. Любили деньги и страдали от их недостатка.

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