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Муковозчик: закрытые «Бобровники», остановка ж/д-сообщения – дело шаловливых ручонок наших беглых

16 февраля 2023 15:29
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Наш эфир дополнит авторская журналистика. Смотрите рубрику Андрея Муковозчика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Муковозчик: закрытые «Бобровники», остановка ж/д-сообщения – дело шаловливых ручонок наших беглых-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Здрасте! Как многие из нас с вами много раз уже говорили, пауки из банки начнут пожирать друг друга. И первый такой акт недавно произошел на наших с вами глазах: вячоркина хевра не дала ни выступить в литовском сейме, ни даже приехать в Вильню Зянону Пазняку.

​Драка беглых за деньги может летально закончиться для одной из сторон. Подробнее здесь.

У Пелевина была книга «Чапаев и пустота» – мы с вами видели картину «Фюллер и гуайдо». Бнфовский фюллер и кучка гуайдо. В жизни всегда все проще. Хоть и пахнет сильнее. Однако надо признать: оба они любили и страдали. Любили деньги и страдали от их недостатка.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Зенон Позняк # Светлана Пилипчук # Франак Вячорка # Светлана Тихановская # Павел Латушко # Фотофакт

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