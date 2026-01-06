Прямой эфир

Старший сын Кадырова назначен и. о. зампредседателя правительства Чечни

06 января 2026 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Старший сын Кадырова назначен и. о. зампредседателя правительства Чечни-0

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о назначении Ахмата Кадырова временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Чечни, министра по физической культуре и спорту. Об этом пишет РИА Новости.

Это решение было принято по рекомендации премьер-министра Магомеда Даудова.

Также исполняющим обязанности заместителя председателя правительства – министра ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации назначен Ахмед Дудаев.

Кадыров выразил уверенность, что оба они справятся с поставленными задачами благодаря своему опыту и профессионализму.

Фото: Telegram-канал kadyrov_95

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции врачи частной практики начали масштабную 10-дневную забастовку
06 января 2026 11:14

Во Франции врачи частной практики начали масштабную 10-дневную забастовку

В США заявили, что Европе следует осознать последствия антироссийской политики
06 января 2026 11:10

В США заявили, что Европе следует осознать последствия антироссийской политики

Дмитриев заявил, что США уже приняли решение по Гренландии
06 января 2026 11:02

Дмитриев заявил, что США уже приняли решение по Гренландии