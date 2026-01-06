Старший сын Кадырова назначен и. о. зампредседателя правительства Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о назначении Ахмата Кадырова временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Чечни, министра по физической культуре и спорту. Об этом пишет РИА Новости.

Это решение было принято по рекомендации премьер-министра Магомеда Даудова.

Также исполняющим обязанности заместителя председателя правительства – министра ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации назначен Ахмед Дудаев.

Кадыров выразил уверенность, что оба они справятся с поставленными задачами благодаря своему опыту и профессионализму.

Фото: Telegram-канал kadyrov_95