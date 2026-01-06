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В Могилёве открыли новый корпус физической и реабилитационной медицины для детей

06 января 2026 11:06
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Корпус физической и реабилитационной медицины открыли сегодня, 6 января, в Могилевской областной детской больнице. Это двухэтажное здание, которое полностью адаптировано для пребывания в нем пациентов с ограниченными возможностями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве открыли новый корпус физической и реабилитационной медицины для детей-2

Десятки кабинетов оснащены самым современным оборудованием. Теперь в одной клинике можно пройти полный курс – от диагностики на аппарате МРТ, проверки слуха и исследований нервной системы до восстановления с помощью лечебной физкультуры, водных процедур и специальной помощи после травм. Планируется, что корпус станет базой кафедры для развития медицинской науки. Это повысит уровень оказания услуг, а пациенты будут быстрее идти на поправку. 

В Могилёве открыли новый корпус физической и реабилитационной медицины для детей-4

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Могилевская область всегда шла комплексным и системным путем по организации оказания медицинской помощи в целом. И это благодаря тому, что выстроена система централизации оказания медицинской помощи. Мы сегодня увидели современные методы реабилитации, так называемые экзоскелеты. Это очень важно для деток, которые не умеют ходить, либо которые утраивали навык ходьбы. Мы сегодня увидели интересные системы в бассейне. Они помогают детям, у которых нарушены двигательные функции.

Все это результат последовательной государственной социальной политики. Система здравоохранения Беларуси продолжает масштабное обновление. В 2025 году на строительство и ремонт медицинских объектов только в Могилевской области было направлено около 200 миллионов рублей. Такая же сумма на эти цели запланирована и в нынешнем году. В планах – возведение хирургического корпуса в Бобруйской городской больнице скорой помощи и нового корпуса в Могилевском областном онкодиспансере.

# Медицина # Здравоохранение Беларуси # Елена Богдан

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