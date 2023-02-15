«И среди патриотических сил есть разные оценки событий». Гигин встретился со студентами БГУ в рамках «Зачётного разговора»
Новости Беларуси. Диалог и общение на равных. В масштабном проекте «Зачетный разговор» сегодня, 15 февраля, поучаствовали студенты Белорусского государственного университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В самой большой аудитории собрались более 100 представителей всех факультетов.
Будущие юристы, журналисты, филологи, химики заинтересованно слушали спикеров. Больше всего говорили о политике. Затронули отношения со странами Запада, интеграцию в Союзном государстве, будущие парламентские выборы. В том числе вспомнили историческое прошлое нашей страны. Уже традиционно у молодежи была возможность задать вопросы экспертам.
Станислав Краско, студент юридического факультета БГУ:
Сейчас, с появлением таких диалоговых площадок, которые проходят буквально каждый день в разных уголках нашей страны, у молодежи появилась возможность не копить в себе, не оставлять это на уровне бытовых разговоров, а рассказывать где-то и сенаторам, рассказывать в целом должностным лицам нашей страны о том, какие у них есть, возможно, идеи для того, чтобы их реализовать. И я могу сказать точно, что все эти идеи видят, и многие из них уже реализовываются.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Видно, что вопросы не заготовлены, на что мы делаем большой акцент, чтобы молодежь узнавала то, о чем им действительно хочется спросить, что их беспокоит, а не то, что для них кто-то, может быть, подготовил, либо какой-то вопрос для галочки. Максимально отходим от этого формата, потому что иногда его навязывают со стороны, но мы всегда говорим. Говорим на равных, говорим открыто. И те вопросы, которые поступают, видно, что они не заготовлены. Молодежи действительно интересно то, что они спрашивают и что их беспокоит. И о том, что их беспокоит, на следующей встрече пытаемся говорить чуточку больше, чтобы своим выступлением закрыть, возможно, их потенциальные вопросы.
Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Наши диалоговые площадки, которым мы дали старт осенью 2020 года, – обсуждение Конституции, обсуждение актуальных законопроектов, вот эти встречи больше всего запоминаются, где есть интерес, где есть другая точка зрения, где есть спор, где существует дискуссия. Послушайте, даже среди наших патриотических сил есть разные оценки тех или иных событий или решений, которые принимаются, желание что-то сделать быстрее или немножко по-другому. И это нормально. Это говорит о том, что у нас здоровое общество.