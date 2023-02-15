«И среди патриотических сил есть разные оценки событий». Гигин встретился со студентами БГУ в рамках «Зачётного разговора»

Новости Беларуси. Диалог и общение на равных. В масштабном проекте «Зачетный разговор» сегодня, 15 февраля, поучаствовали студенты Белорусского государственного университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В самой большой аудитории собрались более 100 представителей всех факультетов.

Будущие юристы, журналисты, филологи, химики заинтересованно слушали спикеров. Больше всего говорили о политике. Затронули отношения со странами Запада, интеграцию в Союзном государстве, будущие парламентские выборы. В том числе вспомнили историческое прошлое нашей страны. Уже традиционно у молодежи была возможность задать вопросы экспертам.

Станислав Краско, студент юридического факультета БГУ:

Сейчас, с появлением таких диалоговых площадок, которые проходят буквально каждый день в разных уголках нашей страны, у молодежи появилась возможность не копить в себе, не оставлять это на уровне бытовых разговоров, а рассказывать где-то и сенаторам, рассказывать в целом должностным лицам нашей страны о том, какие у них есть, возможно, идеи для того, чтобы их реализовать. И я могу сказать точно, что все эти идеи видят, и многие из них уже реализовываются.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Видно, что вопросы не заготовлены, на что мы делаем большой акцент, чтобы молодежь узнавала то, о чем им действительно хочется спросить, что их беспокоит, а не то, что для них кто-то, может быть, подготовил, либо какой-то вопрос для галочки. Максимально отходим от этого формата, потому что иногда его навязывают со стороны, но мы всегда говорим. Говорим на равных, говорим открыто. И те вопросы, которые поступают, видно, что они не заготовлены. Молодежи действительно интересно то, что они спрашивают и что их беспокоит. И о том, что их беспокоит, на следующей встрече пытаемся говорить чуточку больше, чтобы своим выступлением закрыть, возможно, их потенциальные вопросы.