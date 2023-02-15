Прямой эфир

«И среди патриотических сил есть разные оценки событий». Гигин встретился со студентами БГУ в рамках «Зачётного разговора»

15 февраля 2023 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Диалог и общение на равных. В масштабном проекте «Зачетный разговор» сегодня, 15 февраля, поучаствовали студенты Белорусского государственного университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В самой большой аудитории собрались более 100 представителей всех факультетов.

«И среди патриотических сил есть разные оценки событий». Гигин встретился со студентами БГУ в рамках «Зачётного разговора»-1

Будущие юристы, журналисты, филологи, химики заинтересованно слушали спикеров. Больше всего говорили о политике. Затронули отношения со странами Запада, интеграцию в Союзном государстве, будущие парламентские выборы. В том числе вспомнили историческое прошлое нашей страны. Уже традиционно у молодежи была возможность задать вопросы экспертам.

«И среди патриотических сил есть разные оценки событий». Гигин встретился со студентами БГУ в рамках «Зачётного разговора»-4

Станислав Краско, студент юридического факультета БГУ:
Сейчас, с появлением таких диалоговых площадок, которые проходят буквально каждый день в разных уголках нашей страны, у молодежи появилась возможность не копить в себе, не оставлять это на уровне бытовых разговоров, а рассказывать где-то и сенаторам, рассказывать в целом должностным лицам нашей страны о том, какие у них есть, возможно, идеи для того, чтобы их реализовать. И я могу сказать точно, что все эти идеи видят, и многие из них уже реализовываются.

«И среди патриотических сил есть разные оценки событий». Гигин встретился со студентами БГУ в рамках «Зачётного разговора»-7

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Видно, что вопросы не заготовлены, на что мы делаем большой акцент, чтобы молодежь узнавала то, о чем им действительно хочется спросить, что их беспокоит, а не то, что для них кто-то, может быть, подготовил, либо какой-то вопрос для галочки. Максимально отходим от этого формата, потому что иногда его навязывают со стороны, но мы всегда говорим. Говорим на равных, говорим открыто. И те вопросы, которые поступают, видно, что они не заготовлены. Молодежи действительно интересно то, что они спрашивают и что их беспокоит. И о том, что их беспокоит, на следующей встрече пытаемся говорить чуточку больше, чтобы своим выступлением закрыть, возможно, их потенциальные вопросы.

«И среди патриотических сил есть разные оценки событий». Гигин встретился со студентами БГУ в рамках «Зачётного разговора»-10

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Наши диалоговые площадки, которым мы дали старт осенью 2020 года, – обсуждение Конституции, обсуждение актуальных законопроектов, вот эти встречи больше всего запоминаются, где есть интерес, где есть другая точка зрения, где есть спор, где существует дискуссия. Послушайте, даже среди наших патриотических сил есть разные оценки тех или иных событий или решений, которые принимаются, желание что-то сделать быстрее или немножко по-другому. И это нормально. Это говорит о том, что у нас здоровое общество.

«И среди патриотических сил есть разные оценки событий». Гигин встретился со студентами БГУ в рамках «Зачётного разговора»-13

Масштабный проект уже принимали различные колледжи и вузы нашей страны. В планах еще несколько месяцев плодотворной работы со студентами и учащимися, чтобы расширить кругозор молодых людей и услышать их точку зрения.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Григорий Азаренок на встрече с молодежью: лучше мы ответим на их вопросы, чем экстремисты и враги народа

«Готовы рассказывать о реальной ситуации». Ксения Лебедева о роли диалоговых площадок в Беларуси

В кинотеатре «Пионер» прошла патриотическая акция «Мы, белорусы – мирные люди»

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Вадим Гигин # Станислав Краско # Никита Рачиловский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Весь Минск в одной коробке. Преподаватель из столицы создала образовательную настольную игру об истории города
15 февраля 2023 13:42

Весь Минск в одной коробке. Преподаватель из столицы создала образовательную настольную игру об истории города

В кинотеатре «Пионер» прошла патриотическая акция «Мы, белорусы – мирные люди»
15 февраля 2023 13:39

В кинотеатре «Пионер» прошла патриотическая акция «Мы, белорусы – мирные люди»

Литва закроет железнодорожный пункт пропуска на границе с Беларусью
15 февраля 2023 13:14

Литва закроет железнодорожный пункт пропуска на границе с Беларусью