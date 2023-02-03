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«Готовы рассказывать о реальной ситуации». Ксения Лебедева о роли диалоговых площадок в Беларуси

03 февраля 2023 16:16
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Новости Беларуси. Быть в контакте с молодежью. В Минском государственном колледже индустрии моды прошла встреча в рамках информационно-просветительского проекта «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Готовы рассказывать о реальной ситуации». Ксения Лебедева о роли диалоговых площадок в Беларуси-1

Главная задача мероприятия не только проинформировать учащихся о текущей обстановке в стране, но и получить обратную связь. Обсудить предстоит многое, прежде всего актуальные общественно-политические вопросы. Без внимания не останется и правовое противодействие деструктивной идеологии, которую пытается навязывать Запад. Приглашенные эксперты расскажут молодым людям и о ключевых достижениях Беларуси в различных отраслях. Встреча предполагает формат открытого диалога, каждый желающий может задать интересующий его вопрос.

«Готовы рассказывать о реальной ситуации». Ксения Лебедева о роли диалоговых площадок в Беларуси-4

Ксения Лебедева, специальный корреспондент Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании:
Множество диалоговых площадок, они помогают разъяснять, они помогают расставлять акценты и, в принципе, рассказывать о реальной ситуации, которая существует не только у нас в Беларуси, которая происходит на границах и в мире. Нужно донести до наших людей, прежде всего до молодежи, что наше государство открыто, мы готовы рассказывать о реальной ситуации.

«Готовы рассказывать о реальной ситуации». Ксения Лебедева о роли диалоговых площадок в Беларуси-7

Егор Макаревич, заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе ОАО «Камволь»:
Это возможность молодежи задать ключевые вопросы, которые их волнуют. Лучше, чтобы они обсуждались именно так, именно в таких дискуссиях, нежели чем в каких-то формах, которые сегодня предлагают оппоненты белорусской власти.

Подобные встречи в ближайшие три месяца пройдут во всех вузах и средних специальных учреждениях страны.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Егор Макаревич # Ксения Лебедева # Фотофакт

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