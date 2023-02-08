Григорий Азарёнок на встрече с молодёжью: лучше мы ответим на их вопросы, чем экстремисты и враги народа

Новости Беларуси. Мнение Григория Азаренка звучит не только с телеэкрана. Наш коллега сегодня, 8 февраля, стал участником проекта «Зачетный разговор», который призван пополнить информационный кругозор белорусской молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог состоялся в Минском строительном колледже. Говорили о фейках и информационном противостоянии. Вспоминали протестные движения 2020-го и трактовку новостей в Telegram-каналах. На встрече не было запретных тем. Участники разговора открыто говорили о своих взглядах. По завершении беседы ребята поделились своим объективным видением.

Благодаря этой встрече я стал понимать, что информацию нужно понимать с разных сторон.

Я думаю, такие встречи полезны, они нужны, потому что могут изменить понимание окружающего мира.

Мнение слегка изменилось о потоке информации, которая нам преподносится. Всегда же лучше что-то новое узнать.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Наши дети – это хорошие дети, это патриоты нашей страны, это любознательные граждане. У них есть вопросы в той или иной сфере. Мы видим, что не все смотрят официальную информацию, не все знают, как ее найти, не все понимают логику каких-то вопросов. Поэтому то, что они раскрываются и задают вопросы, – это замечательно! Лучше мы на них ответим, чем экстремисты и враги народа. «Готовы рассказывать о реальной ситуации». Ксения Лебедева рассказала о роли диалоговых площадок в Беларуси.