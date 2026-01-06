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Взятки на 1,2 млн рублей: уголовное дело в отношении руководителей 3 страховых компаний направлено в суд

06 января 2026 10:57
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Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении трех бывших руководителей страховых компаний, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совокупная сумма дохода, полученного обвиняемыми преступным путем, превысила 1 миллион 200 тысяч рублей. Действовали они независимо друг от друга, причем длительное время (свыше 10 лет), но по подобной схеме. 

Взятки на 1,2 млн рублей: уголовное дело в отношении руководителей 3 страховых компаний направлено в суд-2

Татьяна Дубяго, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Согласно материалам дела обвиняемых, приняли деньги в качестве взятки от представителя иностранной коммерческой организации. Она оказывала услуги по предоставлению застрахованным лицам медицинской помощи за рубежом. Средства передавались за возможность сотрудничества с белорусскими страховщиками и преимущественное отношение к этой иностранной организации.

На имущество обвиняемых, стоимость которого кратно превысила доход, полученный преступным путем, наложен арест. Сейчас они находятся под стражей. 

# Генеральная прокуратура Республики Беларусь # Прокуратура Беларуси

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