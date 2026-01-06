Как научиться говорить «нет»? Пошаговая инструкция от психолога

Стоит помнить, что «нет» никак не связано с личностью вашего собеседника. Вы отказываете не человеку, а вы отказываете в чем-то, в какой-то просьбе, в каком-то желании, которое вы не собираетесь реализовывать. Это стоит очень четко понимать, отслеживать и отделять.

Юлия Чернышенко, психолог: Как научиться говорить «нет»? Пошаговая инструкция. В первую очередь, надо начать с маленьких вещей, с бытовых. Начинать учиться говорить «нет», если вообще вы не можете, не способны, не разрешаете себе. «Нет, спасибо, доедать не буду. Мне достаточно, я сыт, я сыта». Поблагодарите человека за что-то, что вам предлагают, и тут же скажите «нет». При этом дальше алгоритм вы можете привести, объяснить, почему нет, и предложить альтернативу.

Юлия Чернышенко:

Предложу практическое упражнение, как подготовить себя для того, чтобы выходить в люди и спокойно, с уверенностью твердо говорить «нет» и быть гордым за данный выбор. Вы можете договориться с кем-то из своих друзей, либо из своих родственников о том, что «давай будем играть в такую игру: ты мне что-то говоришь, просишь, а я «нет, да нет», «нет, да нет», «нет, нет и нет». Это на когнитивном уровне.

Для того чтобы отточить навык говорить «нет», стоит помнить о том, что нет – это нет. «Нет» не может быть «может быть», «а давай-ка посмотрим», «а давай-ка подумаем», «наверное», «наверняка».

Человек, не способный говорить «нет», очень сильно боится критики, критики окружающих либо собеседника, а что скажут люди, а что про меня подумают, вот ко мне обратились, а я «нет» и «нет». Мы должны прекрасно понимать и отдавать себе отчет в том, что критика – это еще один пункт для личностного роста. Самое главное, что стоит помнить, понимать, ощущать себя, свои эмоции, свои права и свои возможности.