«Выявляемость стала лучше». Больше ли сейчас насильственных преступлений в отношении детей?

Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
За 10 лет 70 детей.
Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:
Не 70 на самом деле. За 11 лет – 170 детей. Мы сейчас говорим про одно и то же уголовное дело в маленьком белорусском городке. Жертв много. Я не могу об этом не сказать. Нельзя с детьми работать по методичке. Ребенка надо любить. Нужно быть внимательным к нему.
Алена Сырова, СТВ:
Столько детей за 10 лет, никто не заметил! В этой конкретной истории помогла мама. Они встретили воспитателя в магазине, мальчик стал вести себя характерно. У меня вопрос. Неужели другие родители со своими детьми не разговаривают?
Кирилл Казаков:
Это уже системная проблема. Если вы говорите, что такой взрывной рост за последнее десятилетие этих преступлений, то это связано либо с тем, что об этом стали чаще говорить, либо преступлений стало больше. С чем это связано?
Павел Зайцев, начальник отдела прокуратуры г. Минска по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи:
Во-первых, выявляемость стала лучше. Во-вторых, действительно стали лучше освещать, озвучивать. В-третьих, работа госорганов образования, здравоохранения стала системной, что позволяет предупреждать.
Алена Сырова:
Выявлять стали больше, а не преступлений больше?
Павел Зайцев:
Эти преступления высколатентные. Сказать конечную точку (условно, совершено 100, а выявлено 99) невозможно. Поэтому один из факторов, почему цифра выросла, это из-за выявляемости.
Кирилл Казаков:
В эту цифру входят преступления физического контакта или и сеть Интернет?
Геннадий Казакевич:
Развратные действия в Сети тоже входят. А выявлять таких преступлений больше стали, потому что мы перестали скрывать. Ведь контакт правоохранителей с медиками, преподавателями и психологами сейчас 100 %. Причем мы это делаем таким образом, чтобы не травмировать ребенка второй раз. Изначально с ребенком общается не милиционер, не следователь, а психолог. Мы стараемся сделать так, чтобы это общение было единожды. А все остальное – это уровень мастерства правоохранителей: как все это дело зафиксировать, доказать, направить в суд.
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