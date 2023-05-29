«Выявляемость стала лучше». Больше ли сейчас насильственных преступлений в отношении детей?

Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу « По существу ».

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:

Не 70 на самом деле. За 11 лет – 170 детей. Мы сейчас говорим про одно и то же уголовное дело в маленьком белорусском городке. Жертв много. Я не могу об этом не сказать. Нельзя с детьми работать по методичке. Ребенка надо любить. Нужно быть внимательным к нему.

Алена Сырова, СТВ:

Столько детей за 10 лет, никто не заметил! В этой конкретной истории помогла мама. Они встретили воспитателя в магазине, мальчик стал вести себя характерно. У меня вопрос. Неужели другие родители со своими детьми не разговаривают?

Кирилл Казаков:

Это уже системная проблема. Если вы говорите, что такой взрывной рост за последнее десятилетие этих преступлений, то это связано либо с тем, что об этом стали чаще говорить, либо преступлений стало больше. С чем это связано?

Павел Зайцев, начальник отдела прокуратуры г. Минска по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи:

Во-первых, выявляемость стала лучше. Во-вторых, действительно стали лучше освещать, озвучивать. В-третьих, работа госорганов образования, здравоохранения стала системной, что позволяет предупреждать.

Алена Сырова:

Выявлять стали больше, а не преступлений больше?