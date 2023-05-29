Прямой эфир

«Выявляемость стала лучше». Больше ли сейчас насильственных преступлений в отношении детей?

29 мая 2023 18:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу». 

Кирилл Казаков, СТВ
За 10 лет 70 детей. 

«Выявляемость стала лучше». Больше ли сейчас насильственных преступлений в отношении детей?-1

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции: 
Не 70 на самом деле. За 11 лет – 170 детей. Мы сейчас говорим про одно и то же уголовное дело в маленьком белорусском городке. Жертв много. Я не могу об этом не сказать. Нельзя с детьми работать по методичке. Ребенка надо любить. Нужно быть внимательным к нему. 

Алена Сырова, СТВ
Столько детей за 10 лет, никто не заметил! В этой конкретной истории помогла мама. Они встретили воспитателя в магазине, мальчик стал вести себя характерно. У меня вопрос. Неужели другие родители со своими детьми не разговаривают? 

Кирилл Казаков: 
Это уже системная проблема. Если вы говорите, что такой взрывной рост за последнее десятилетие этих преступлений, то это связано либо с тем, что об этом стали чаще говорить, либо преступлений стало больше. С чем это связано? 

Павел Зайцев, начальник отдела прокуратуры г. Минска по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи: 
Во-первых, выявляемость стала лучше. Во-вторых, действительно стали лучше освещать, озвучивать. В-третьих, работа госорганов образования, здравоохранения стала системной, что позволяет предупреждать. 

Алена Сырова: 
Выявлять стали больше, а не преступлений больше? 

«Выявляемость стала лучше». Больше ли сейчас насильственных преступлений в отношении детей?-4

Павел Зайцев: 
Эти преступления высколатентные. Сказать конечную точку (условно, совершено 100, а выявлено 99) невозможно. Поэтому один из факторов, почему цифра выросла, это из-за выявляемости. 

Кирилл Казаков: 
В эту цифру входят преступления физического контакта или и сеть Интернет? 

Геннадий Казакевич: 
Развратные действия в Сети тоже входят. А выявлять таких преступлений больше стали, потому что мы перестали скрывать. Ведь контакт правоохранителей с медиками, преподавателями и психологами сейчас 100 %. Причем мы это делаем таким образом, чтобы не травмировать ребенка второй раз. Изначально с ребенком общается не милиционер, не следователь, а психолог. Мы стараемся сделать так, чтобы это общение было единожды. А все остальное – это уровень мастерства правоохранителей: как все это дело зафиксировать, доказать, направить в суд. 

Читайте также: 

Казакевич: МВД может в режиме реального времени видеть потребителей детского порно 

Какие люди чаще всего становятся педофилами? Ответил представитель СК 

«Действия сексуального характера совершались родным дядей». Школьный педагог-психолог выявила такой случай 

# Насилие # общество # Кирилл Казаков # Геннадий Казакевич # Алена Сырова # Павел Зайцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Преступления длящиеся и многоэпизодные». Какие наказания запрашиваются для педофилов?
29 мая 2023 18:50

«Преступления длящиеся и многоэпизодные». Какие наказания запрашиваются для педофилов?

Казакевич: МВД может в режиме реального времени видеть потребителей детского порно
29 мая 2023 18:36

Казакевич: МВД может в режиме реального времени видеть потребителей детского порно

«Она оговаривает меня». Как в семье могут скрывать сексуальное насилие над детьми?
29 мая 2023 18:33

«Она оговаривает меня». Как в семье могут скрывать сексуальное насилие над детьми?