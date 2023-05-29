Казакевич: МВД может в режиме реального времени видеть потребителей детского порно

Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Я знаю многих следователей, которые эту тему просто не хотят обсуждать. Не потому что она табуирована, закрыта для следствия. Просто потому что, как вы сказали, действительно, может быть, это не очень приятная тема для общества.