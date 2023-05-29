Казакевич: МВД может в режиме реального времени видеть потребителей детского порно

Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Я знаю многих следователей, которые эту тему просто не хотят обсуждать. Не потому что она табуирована, закрыта для следствия. Просто потому что, как вы сказали, действительно, может быть, это не очень приятная тема для общества.
Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:
Нет, это не так. Эта тема не просто неприятная, она крайне болезненная. 30 лет служу, никак не могу привыкнуть. То есть профессионального выгорания в этой части не наступает, ни у оперативников (а этим занимается подразделение по наркоконтролю и противодействию торговле людьми), ни у следователей, думаю. Но проблема, подумайте, намного глубже. Ведь сексуальное насилие в отношении ребенка – это конечный этап. А до этого может быть грумминг, сексторшн, секс-чатинг и так далее. Слова иностранные, а действия абсолютно понятные. Когда в интернете ищут потенциальную жертву, совершают некие действия в отношении ее, склоняют к сексуальному контакту и так далее. И во многом, как показывает практика (мы изучаем личность педофила, потому что криминалистический или криминологический портрет очень важен для предупреждения и профилактики этих преступлений), мы видим, что все это начинается с детского порно. У нас есть специальное программное обеспечение, которое позволяет в режиме реального времени видеть потребителей детского порно. Допустим, тех абонентов, которые скачивают через торренты такой порно-контент.
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