«Действия сексуального характера совершались родным дядей». Школьный педагог-психолог выявила такой случай

Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Когда мы готовились к программе, естественно, подбирали гостей. И для меня было очень важно, чтобы на площадке присутствовал педагог-психолог, который работает с детьми в школе. Потому что мне кажется, что помимо родителей, которые взаимодействуют со своими детьми и с ними разговаривают, большую роль в том, чтобы вовремя распознать такие случаи, вовремя оказать помощь, играют преподаватели, школьные психологи. Кирилл Казаков, СТВ:

Я дополню: читая публичные сводки, в некоторых случаях было написано, что именно школьные психологи помогли установить, что маленький человек был подвержен сексуальному насилию. Потому что родителям не говорят. Алена Сырова:

Екатерина Сергеевна, поделитесь такой историей, своим опытом?

Екатерина Трофименко, педагог-психолог средней школы № 111 Минска:

Конечно. Работаю в школе города Минска, в нашей школе уделяется достаточно внимания именно по профилактике насилия. Работаем со всеми субъектами: это педагоги, законные представители, учащиеся. Законные представители и педагоги ознакамливаются с видами насилия, признаками насилия. На родительские собрания, методические объединения, тематические консультации, родительские университеты приглашаем. То есть эта тема постоянно в обсуждении в нашем учреждении образования. Кирилл Казаков:

А дети приходят к вам? Я не говорю, что истории надо рассказывать. Екатерина Трофименко:

Ежегодно у нас проводятся психодиагностические исследования. Это и психоэмоциональный мониторинг, и анкетирование по выявлению насилования. Алена Сырова:

Я знаю, что вы выявили такой случай.