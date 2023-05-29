«Действия сексуального характера совершались родным дядей». Школьный педагог-психолог выявила такой случай
Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Когда мы готовились к программе, естественно, подбирали гостей. И для меня было очень важно, чтобы на площадке присутствовал педагог-психолог, который работает с детьми в школе. Потому что мне кажется, что помимо родителей, которые взаимодействуют со своими детьми и с ними разговаривают, большую роль в том, чтобы вовремя распознать такие случаи, вовремя оказать помощь, играют преподаватели, школьные психологи.
Кирилл Казаков, СТВ:
Я дополню: читая публичные сводки, в некоторых случаях было написано, что именно школьные психологи помогли установить, что маленький человек был подвержен сексуальному насилию. Потому что родителям не говорят.
Алена Сырова:
Екатерина Сергеевна, поделитесь такой историей, своим опытом?
Екатерина Трофименко, педагог-психолог средней школы № 111 Минска:
Конечно. Работаю в школе города Минска, в нашей школе уделяется достаточно внимания именно по профилактике насилия. Работаем со всеми субъектами: это педагоги, законные представители, учащиеся. Законные представители и педагоги ознакамливаются с видами насилия, признаками насилия. На родительские собрания, методические объединения, тематические консультации, родительские университеты приглашаем. То есть эта тема постоянно в обсуждении в нашем учреждении образования.
Кирилл Казаков:
А дети приходят к вам? Я не говорю, что истории надо рассказывать.
Екатерина Трофименко:
Ежегодно у нас проводятся психодиагностические исследования. Это и психоэмоциональный мониторинг, и анкетирование по выявлению насилования.
Алена Сырова:
Я знаю, что вы выявили такой случай.
Екатерина Трофименко:
Да, в марте этого года по диагностике психоэмоционального состояния выявилась несовершеннолетняя, у которой была депрессия. Эту несовершеннолетнюю я пригласила для дополнительной диагностики, для беседы. В ходе беседы все диагностики подтвердились, что состояние было связано с угрозами, поступающими от родственника в отношении девочки. И так как с несовершеннолетней были доверительные отношения, то есть я этого ребенка знала, постоянно была в доверии, в контакте со мной, девочка раскрылась. Рассказала, что я единственный человек, который вообще знает, что в отношении нее совершались действия сексуального характера родным дядей. По алгоритму информирования педагогическим работником я написала информацию, ее мы передали в ОВД и в управление по образованию.
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