«Преступления длящиеся и многоэпизодные». Какие наказания запрашиваются для педофилов?

Алена Сырова, СТВ: Бытует такое мнение, что самое главное для правоохранителей, помимо того, чтобы жертву оградить, еще и избежать самосуда. Потому что желающих расквитаться с такими людьми довольно много. По таким делам сразу запрашиваете максимально возможное наказание?

Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу « По существу ».

Павел Зайцев, начальник отдела прокуратуры г. Минска по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи:

Наказание запрашивается максимально возможное строгое. Я не говорю, что это верхний предел санкций, но учитываются личность обвиняемого, обстоятельства, количество потерпевших, сами характеристики потерпевшего, обстоятельства произошедшего. И с учетом этого органы прокуратуры затребуют строгое наказание. Как правило, суды с нами соглашаются. По преступлениям, связанным с сексуальным насилием над несовершеннолетними, назначается довольно серьезное наказание.

В рамках обсуждения мы больше затрагиваем тему именно физического насилия в классическом понимании. Но с учетом развивающихся технологий очень много преступлений насильственного характера совершается в сети Интернет. В текущем году был вынесен приговор в отношении взрослого мужчины, который с использованием сети Интернет совершил развратные действия в отношении порядка 150 несовершеннолетних из различных регионов страны, в том числе более 90 были детьми из Минска.

Алена Сырова:

Какое он несет наказание?

Павел Зайцев:

6 лет лишения свободы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Человеку, получившему 6 лет колонии, они выйдут за 18. Потому что там таких совершенно не любят.

Алена Сырова:

Опять же, мы говорили, что количество рецидивистов довольно высокое. Тех, кто выходит через 6 лет и идет заниматься тем же самым.