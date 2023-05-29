«Она оговаривает меня». Как в семье могут скрывать сексуальное насилие над детьми?

Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Сморите, к вам дела попадают. По какой причине стало возможным узнать, что это педофил? Я понимаю, что у милиционеров есть своя служба, есть уголовный розыск. Есть, например, звонки. Точка отсчета чаще всего – это что? Мать, соседи, школьный учитель? Кто бьет тревогу, чтобы это дело появилось в итоге?
Юрий Варавко, начальник отдела методического обеспечения предварительного расследования управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
На сегодня предпринята в Республике Беларусь масса различных организационных мер, которые позволяют выявлять нам эти преступления. Благодаря МВД, Министерству образования, Министерству здравоохранения. Оттуда поступает эта информация, и нам это становится известно. Очень часто матери или близкие родственники обращаются. Я вам скажу, по нашим делам, может быть, это не совсем репрезентативно, но интересный момент, что очень часто (это к тому, как надо внимательно относиться к ребенку) мать потерпевшей, особенно когда она в достаточно юном возрасте, становится на сторону своего сексуального партнера, того, кто совершает преступление. Ребенок приходит, не понимает, что с ним происходит, говорит матери. Мать вызывает того, кого можно подозревать. Он говорит: извини, это потому что у нее плохое поведение, она оговаривает меня. И на этом все заканчивается, а ужас продолжается еще долгие годы. Бывает по-разному, но надо отметить и сказать спасибо нашим коллегам.
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