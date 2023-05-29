«Она оговаривает меня». Как в семье могут скрывать сексуальное насилие над детьми?

Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Сморите, к вам дела попадают. По какой причине стало возможным узнать, что это педофил? Я понимаю, что у милиционеров есть своя служба, есть уголовный розыск. Есть, например, звонки. Точка отсчета чаще всего – это что? Мать, соседи, школьный учитель? Кто бьет тревогу, чтобы это дело появилось в итоге?