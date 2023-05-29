Какие люди чаще всего становятся педофилами? Ответил представитель СК

Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Хочу уточнить момент, связанный с тем, кто эти люди. Действительно ли чаще всего это какие-то знакомые? Такие дяди, которые приглашают за конфетку за угол – это уже страшилка прошлого? Юрий Варавко, начальник отдела методического обеспечения предварительного расследования управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

На самом деле, если посмотреть на сегодняшнюю статистику, то первое, что мы можем сказать, говоря о педофилах, в первую очередь нарушения совершают не лица, страдающие заболеваниями, а обычные… Кирилл Казаков, СТВ:

А мы признаем, что это заболевание?

Валентина Солодухо, старший преподаватель кафедры психологии образования и развития личности Института психологии БГПУ:

Есть такое заболевание. Расстройство сексуального предпочтения. Кирилл Казаков:

Просто у нас заболевание, на Западе практически норма. Юрий Варавко:

Да, это расстройство сексуального предпочтения в соответствии с международным классификатором болезней. И у нас специальные наши коллеги из Государственного комитета судебных экспертиз, они проводят экспертизы. И за последние шесть лет среди 2 200 преступников, которые совершили такие преступления, всего 75 страдают такими заболеваниями. Все остальные – это простые люди. Как говорят о серийных преступниках, маска нормальности. Кирилл Казаков:

А в чем тогда простота? Он залез в интернет, посмотрел, что там делают, ему стало интересно или что?