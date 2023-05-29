Какие люди чаще всего становятся педофилами? Ответил представитель СК
Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Хочу уточнить момент, связанный с тем, кто эти люди. Действительно ли чаще всего это какие-то знакомые? Такие дяди, которые приглашают за конфетку за угол – это уже страшилка прошлого?
Юрий Варавко, начальник отдела методического обеспечения предварительного расследования управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
На самом деле, если посмотреть на сегодняшнюю статистику, то первое, что мы можем сказать, говоря о педофилах, в первую очередь нарушения совершают не лица, страдающие заболеваниями, а обычные…
Кирилл Казаков, СТВ:
А мы признаем, что это заболевание?
Валентина Солодухо, старший преподаватель кафедры психологии образования и развития личности Института психологии БГПУ:
Есть такое заболевание. Расстройство сексуального предпочтения.
Кирилл Казаков:
Просто у нас заболевание, на Западе практически норма.
Юрий Варавко:
Да, это расстройство сексуального предпочтения в соответствии с международным классификатором болезней. И у нас специальные наши коллеги из Государственного комитета судебных экспертиз, они проводят экспертизы. И за последние шесть лет среди 2 200 преступников, которые совершили такие преступления, всего 75 страдают такими заболеваниями. Все остальные – это простые люди. Как говорят о серийных преступниках, маска нормальности.
Кирилл Казаков:
А в чем тогда простота? Он залез в интернет, посмотрел, что там делают, ему стало интересно или что?
Юрий Варавко:
Зачастую, причины, насколько мы видим, поскольку это наша задача, Следственного комитета, и руководство ставит нам такую задачу – выявлять причины и условия. Это, например, аддиктивное поведение, пьянство. Очень часто эти преступления совершают в состоянии алкогольного опьянения. Очень часто ребенок выбирается не потому, что есть такое предпочтение, а потому что он очень легко доступен. Мы должны понимать, учить этому ребенка. Конечно, мужчине, чем найти взрослую женщину и выполнить соответствующие ритуалы, чтобы вступить в половую связь, проще найти ребенка рядом.
Алена Сырова:
Даже вы говорите, часто употребляя «мужчина».
Юрий Варавко:
Большинство преступлений данного вида совершается именно мужчинами.
Алена Сырова:
А факты среди женщин зафиксированы?
Юрий Варавко:
Конечно, есть и факты среди женщин. Но по травматизму для ребенка, преступления мужчин более травматичны. У нас есть случаи, недавно были выявлены, когда женщина-педагог совершала определенные действия. Но понятно, что это стало возможным благодаря в том числе внимательному отношению правоохранительных органов, Министерства внутренних дел. Потому что там было внимание педагогов-психологов, и все это позволило выявить. В принципе, ни потерпевшая, ни обвиняемая не желали скрывать эту информацию.
Читайте также:
«Действия сексуального характера совершались родным дядей». Школьный педагог-психолог выявила такой случай
Казакевич: Более 800 молодых белорусов стали жертвами сексуального насилия за прошлый год
«Тема, которая может годами скрываться». Как определить, что ребенок подвергся насилию?