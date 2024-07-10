Выявили злокачественную опухоль – как онкомаркеры помогают в диагностике рака?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Если онкомаркер в норме, человек спокоен, идет спокойно домой, отмечает то, что у него рака нет. Правильно или это ничего не говорит?