Выявили злокачественную опухоль – как онкомаркеры помогают в диагностике рака?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Если онкомаркер в норме, человек спокоен, идет спокойно домой, отмечает то, что у него рака нет. Правильно или это ничего не говорит?
Сергей Поляков, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, член президиума VII Всебелорусского народного собрания:
К сожалению, это не всегда так. Потому что ряд опухолевых маркеров на самом деле в большей степени используются для мониторинга. То есть когда мы уже выявили у пациента злокачественную опухоль и видим повышенный опухолевый маркер, начинаем лечебный процесс. Если идет уменьшение этого маркера или он стабилизировался, стал нормальным, то мы достигли определенного успеха и можем дальше каким-то образом рассуждать, что делать с пациентом. Нормальные опухолевые маркеры, надо четко понимать – не всегда показатель того, что у пациента нет злокачественной опухоли.
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