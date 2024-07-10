Как снизить риск развития рака? Ответила врач

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Реально ли себя обезопасить [от онкологии – прим. ред.]? Вести какой образ жизни, что есть, как спортом заниматься, чтобы себя обезопасить, чтобы этого не было?
Ольга Карась, детский онколог-гематолог Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Все верно. Все должно присутствовать – правильный образ жизни, правильное питание и по возможности справляться со стрессами. Потому что сейчас очень большая нагрузка у детей в школе, они переживают большие стрессы, огромные задания у них. Когда беседуешь с ними, просто понимаешь, что у них нет времени поесть, попить. Они очень заняты. У нас в детской онкологии все-таки на первый этап успеха в лечении выходит ранняя диагностика. То есть родители должны быть внимательны, наблюдать за своими детьми, наблюдать появление каких-то образований в теле, боли какие-то необъяснимые.
Предотвратить или выявить на ранних стадиях. Удастся ли человечеству победить рак – подробнее здесь.