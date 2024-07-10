Первая леди Нигерии: вы для нас хороший партнёр и в сфере образования, и в сфере АПК

Александр Лукашенко встретился с первыми леди двух государств африканского континента – Нигерии и Зимбабве. В Беларуси с визитом и представители деловых кругов этих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оксилия Мнангагва не впервые в Минске. Она занимается конкретными проектами в важнейших сферах: здравоохранении, подготовке кадров, а также организации детского питания. В ходе переговоров с супругой лидера Нигерии рассмотрели возможность визита главы МИД Беларуси в эту африканскую страну с целью выработки плана более тесного двустороннего сотрудничества. Также Александр Лукашенко пригласил президента Нигерии в Минск и подчеркнул, что мы будем рады встретить его в любое время. Тем более, что интересы у нас взаимовыгодные. О женском участии в созидании на государственном уровне Алена Сырова.

За три десятилетия с момента избрания на должность Президента Беларуси Александра Лукашенко каких только характеристик ему не давали: от самой известной «Батька», «последний диктатор Европы», «человек со стальными нервами, поразительной интуицией» и, до той, которую он сам публично обозначил – самый женский Президент. Две последние символично сегодня, 10 июля, получили очередное фактическое подтверждение. Во Дворце Независимости глава государства провел переговоры с первыми леди двух стран африканского континента. Туда сейчас устремлены взоры многих стран, но лишь единицы настроены на равноправное сотрудничество – к ним и едут. Первая леди Нигерии о Лукашенко: ваш Президент – человек с большим сердцем, который готов помогать. Подробнее.

Олуреми Тинубу, первая леди Федеративной Республики Нигерия:

Без разрешения моего супруга мой визит в Беларусь не состоялся бы. Думаю, он его одобрил, потому что осознает важность дружеских отношений. И ему хотелось бы получить информацию из первых уст. Мы не так много знаем о Беларуси, поэтому важно разузнать все на месте. А узнали много и то, что вы для нас хороший партнер и в сфере образования, и в сфере АПК – важнейшей для нас.

К слову, именно сельское хозяйство и переработку госпожа Тинубу курирует в Нигерии. Она и Александру Лукашенко, и журналистам рассказала, что в Беларусь рассчитывала приехать чуть отдохнуть, но желание не упустить возможности перевесило. Встречи в Совете Республики, Министерстве образования и с главой Беларуси – все это залог нашей успешной общей перспективы.