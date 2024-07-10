Признаки онкологии у ребёнка. На что обратить внимание родителям?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Какие признаки могут быть у ребенка, что есть опасность?