Признаки онкологии у ребёнка. На что обратить внимание родителям?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Какие признаки могут быть у ребенка, что есть опасность?
Ольга Карась, детский онколог-гематолог Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Поменьше дети, может, становятся менее активными, какие-то вялые, сонливые, усталые. Может, это касается уже подростков. Какое-то увеличение лимфоузлов, которые не связаны с инфекцией, стойкий фебрилитет, изменения в анализах крови, бледность, какая-то кровоточивость, боли в суставах. Может, потеря зрения, двоение зрения, рвота, тошнота. То есть очень много разных симптомов, они бывают неспецифичны. Конечно, не все эти симптомы связаны со злокачественным заболеванием.
Как снизить риск развития рака? Ответила врач – подробнее здесь.