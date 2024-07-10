Минская кондитерская фабрика готовится к запуску крупного инвестпроекта по переработке какао-бобов

Оценить достижения и актуализировать планы. К 30-летию института президентства в столице проходит общественно-политический марафон «30 суверенных лет», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Профсоюзные лидеры, руководители предприятий и представители общественного объединения «Белая Русь» встречаются с трудовыми коллективами, проводят круглые столы. Обсуждают в том числе и исторический путь, который прошла наша промышленность, в повестке и новые инвестпроекты. Одна из остановок марафона – на кондитерской фабрике. В планах также встречи с активом «МАЗа» и «Интеграла».

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:

В каждой сфере произошли изменения. И для нас, нам это отрадно видеть как профсоюзам, это улучшение условий труда, охраны труда. Это рост заработной платы. И это мы видим на каждом предприятии, на котором мы бываем. Эти все 30 лет глава государства, который задал тон, сегодня мы это видим, очевидно, что все решения были правильными. Это не «прихватизация», как это говорят на предприятиях. Это оставить предприятия у себя, в государственном управлении. И мы видим эффективность данных принятых решений, которые были в свое время.

Столичная кондитерская фабрика сейчас реализует крупный инвестпроект. Это новые цеха, где будет создано инновационное производство полного цикла по переработке какао-бобов. Для города это сотни новых рабочих мест.

Сергей Анюховский, генеральный директор кондитерской фабрики:

Проект начнет фактически работать в 2026 году. Он сразу добавит практически 20 % мощности фабрике. И сегодня мы производим 33 тысячи тонн в год кондитерских изделий – это конфеты, шоколад. На данном участке, в первую очередь, мы добавим почти 6 тысяч тонн шоколадной массы. Это и импортозамещающий проект, так как он позволит насытить белорусский рынок шоколадными и кондитерскими массами для наших коллег – переработчиков молока. Это глазирование сырков, мороженого.