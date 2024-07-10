Предотвратить или выявить на ранних стадиях. Удастся ли человечеству победить рак?

Сергей Поляков, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, член президиума VII Всебелорусского народного собрания:

На самом деле, мы же избавляем людей от злокачественных новообразований. Если мы находим вовремя эти опухоли, достигаем довольно хороших результатов. Люди практически полностью излечиваются от рака, живут нормальной жизнью, существуют, рожают детей. То же самое можно говорить о некоторых запущенных формах, медицина достигла уже определенных успехов. Мы имеем такой показатель, как четвертая стадия, но если человек радикально пролечен при четвертой стадии, то если взять на круг, то выживаемость пятилетняя. То есть люди живут более пяти лет более 60-70 %.

К сожалению, в ряде случаев мы имеем формы, когда уже не можем помочь человеку окончательно избавиться от этой болезни. Наша задача – постараться максимально перевести ее в некое хроническое течение. То есть люди лечатся всю жизнь от сахарного диабета или каких-то других болезней. Точно так же сделать все возможное для того, чтобы человек жил как можно дольше. Даже пусть с этой болезнью, но в то же время та лекарственная терапия, те способы новые лечения, которые существуют, помогают человеку жить как можно дольше, но, к сожалению, не всегда. Поэтому, если, наверное, отвечать жестко на вопрос: может ли человечество когда-нибудь навсегда избавиться от злокачественных опухолей – скорее всего, нет. Болезни будут преследовать человека всегда. Наша задача в первую очередь – это каким-то образом пытаться предотвратить или выявить на ранних стадиях, чтобы действительно излечить от рака.