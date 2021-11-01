«Выстрадан нашей страной». Гайдукевич рассказал, чем отличается 7 ноября от Дня народного единства

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: У нас в 2021 году появился еще один праздник: 17 сентября – День народного единства. Не возникнет ли какого-то диссонанса с тем, что вроде бы два праздника, может, и не на одну тематику, но один – День народного единства, и этот же – День народного единства.

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу « По существу ».

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

В чем разница? 7 ноября – это все-таки символ. Это не День народного единства для меня, например. А вот День народного единства, который мы сделали, это праздник, который выстрадан нашей страной. На мой взгляд, он не просто актуален – он крайне актуален. И по нему не может быть разных мнений. Потому что благодаря 17 сентября Беларусь вернула свои исторические территории, воссоединила свой разъединенный народ, и это наша гордость. Давайте честно скажем, мы замалчивали этот праздник по одной простой причине – мы боялись обидеть своих соседей: поляки что-то скажут, еще кто-то скажет, не более того.

Алена Сырова, СТВ:

Но 7 ноября у нас красный день календаря.

Олег Гайдукевич:

7 ноября досталось нам в наследство, а это уже наш праздник. Я Президента попросил сделать выходным днем в открытую. Президент, кстати, не отказал, он сказал: «Потом посмотрим». И мы об этом будем дальше говорить, может, убедим.

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