Около 200 человек оказались заблокированы на горе в Рио-де-Жанейро

Около 200 человек оказались заблокированы на популярной бразильской достопримечательности из-за масштабной полицейской операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на горе в Рио-де-Жанейро.

Люди попали в западню, когда силовики внезапно перекрыли главный подход к пешеходной тропе. Блокировку спровоцировала жесткая перестрелка между стражами порядка и членами преступной банды. Туристы, которые в тот момент находились на вершине и склонах, лишились возможности безопасно спуститься.