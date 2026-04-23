Прямой эфир

Около 200 человек оказались заблокированы на горе в Рио-де-Жанейро

23 апреля 2026 06:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Около 200 человек оказались заблокированы на популярной бразильской достопримечательности из-за масштабной полицейской операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на горе в Рио-де-Жанейро.

Люди попали в западню, когда силовики внезапно перекрыли главный подход к пешеходной тропе. Блокировку спровоцировала жесткая перестрелка между стражами порядка и членами преступной банды. Туристы, которые в тот момент находились на вершине и склонах, лишились возможности безопасно спуститься.

В Рио-де-Жанейро загорелась крыша олимпийского велодрома – пострадавших нет.

# Новости Бразилии

Другие новости рубрики

Все новости
Медики бьют тревогу! В Польше значительно выросло число заражений гепатитом А
22 апреля 2026 20:04

Медики бьют тревогу! В Польше значительно выросло число заражений гепатитом А

Жители Лондона массово пересаживаются на велосипеды из-за забастовки работников метро
22 апреля 2026 20:00

Жители Лондона массово пересаживаются на велосипеды из-за забастовки работников метро

ЕС одобрил кредит Украине на 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России
22 апреля 2026 18:42

ЕС одобрил кредит Украине на 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России