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Белорусские производители представлены на многоотраслевой международной выставке в Зимбабве

23 апреля 2026 06:06
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Белорусские производители представляют свою продукцию на многоотраслевой международной выставке в Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный Экспофорум проходит в городе Булавайо. Он объединил свыше 400 экспонентов из 30 стран.

О наших интересах – расскажет Ольга Масловская.

Белорусские производители представлены на многоотраслевой международной выставке в Зимбабве-2

Ольга Масловская, корреспондент:
От сельского хозяйства и машиностроения до медицины и науки. Зимбабвийская международная торговая выставка является крупнейшей межрегиональной экспозицией к югу от Сахары. Она проходит ежегодно и предлагает масштабную торговую презентацию в регионе.

Экспоненты из Японии, Евросоюза, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Африки, Китая, конечно, Беларуси и других стран представляют последние разработки и технологические решения в разных отраслях. Площадь выставочного центра обширная. Занимает 17 гектаров. Одним из самых ожидаемых участников является наша страна.

Белорусские производители представлены на многоотраслевой международной выставке в Зимбабве-4

Отечественная продукция пользуется особым спросом в регионе. С учетом потребностей местного рынка и регионального запроса на выставке представлены разработки в линейке карьерных самосвалов, грузовой техники, комплексных решений по автоматизации технологических процессов и систем. Экспонируется техника и оборудование для коммунальной сферы и сельского хозяйства, а также предложения в сферах энергетики и продовольствия.

Ольга Масловская:
Деловая неделя на полях Зимбабвийской международной торговой выставки наполнена бизнес-встречами и переговорами. Ожидаются визиты высокого уровня. В Булавайо ожидают приезд главы государства Эммерсона Мнангагва.

Яркий пример продуктивного сотрудничества! Как белорусская техника меняет аграрную отрасль Зимбабве?

# Международное сотрудничество # Выставка

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