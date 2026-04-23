Белорусские производители представлены на многоотраслевой международной выставке в Зимбабве

Белорусские производители представляют свою продукцию на многоотраслевой международной выставке в Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный Экспофорум проходит в городе Булавайо. Он объединил свыше 400 экспонентов из 30 стран.
О наших интересах – расскажет Ольга Масловская.
Ольга Масловская, корреспондент:
От сельского хозяйства и машиностроения до медицины и науки. Зимбабвийская международная торговая выставка является крупнейшей межрегиональной экспозицией к югу от Сахары. Она проходит ежегодно и предлагает масштабную торговую презентацию в регионе.
Экспоненты из Японии, Евросоюза, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Африки, Китая, конечно, Беларуси и других стран представляют последние разработки и технологические решения в разных отраслях. Площадь выставочного центра обширная. Занимает 17 гектаров. Одним из самых ожидаемых участников является наша страна.
Отечественная продукция пользуется особым спросом в регионе. С учетом потребностей местного рынка и регионального запроса на выставке представлены разработки в линейке карьерных самосвалов, грузовой техники, комплексных решений по автоматизации технологических процессов и систем. Экспонируется техника и оборудование для коммунальной сферы и сельского хозяйства, а также предложения в сферах энергетики и продовольствия.
Ольга Масловская:
Деловая неделя на полях Зимбабвийской международной торговой выставки наполнена бизнес-встречами и переговорами. Ожидаются визиты высокого уровня. В Булавайо ожидают приезд главы государства Эммерсона Мнангагва.
Яркий пример продуктивного сотрудничества! Как белорусская техника меняет аграрную отрасль Зимбабве?