Экономика Германии переживает самый глубокий спад за два десятилетия, констатируют эксперты. Почти 43 % предприятий в промышленности, строительстве и сфере услуг отмечают ухудшение положения по сравнению с 2025 годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

37 % фирм уже сокращают персонал. Единственное исключение – отрасль военного производства: здесь наблюдается стремительный подъем. На этом фоне Германия планирует нарастить численность армии до 460 тысяч солдат и резервистов. Кроме того, прозвучало предложение поднять предельный возраст службы в резерве до 70 лет.