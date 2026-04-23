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Экономика Германии переживает самый глубокий спад за два десятилетия

23 апреля 2026 06:42
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Экономика Германии переживает самый глубокий спад за два десятилетия, констатируют эксперты. Почти 43 % предприятий в промышленности, строительстве и сфере услуг отмечают ухудшение положения по сравнению с 2025 годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

37 % фирм уже сокращают персонал. Единственное исключение – отрасль военного производства: здесь наблюдается стремительный подъем. На этом фоне Германия планирует нарастить численность армии до 460 тысяч солдат и резервистов. Кроме того, прозвучало предложение поднять предельный возраст службы в резерве до 70 лет.

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# Международная политика

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