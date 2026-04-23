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В Германии возросло количество убийств

23 апреля 2026 06:14
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В Германии возросло количество убийств. Уровень покушений и непредумышленных лишений жизни вырос на 6,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также участились тяжкие сексуализированные преступления и мошенничества с социальными выплатами. Массовые и менее серьезные правонарушения идут на спад, а отдельные категории набирают обороты. Эксперты связывают эту динамику не с реальным улучшением обстановки, а с частичной легализацией каннабиса. Многие наркоправонарушения просто перестали фиксировать в прежнем объеме.

На Берлин движется колонна недовольных резким ростом цен на топливо автомобилистов.

# Международная политика # Новости Германии

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