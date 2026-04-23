В Лоевском районе установят мемориал в честь воинов-якутов

В Лоевском районе появится мемориал воинам-якутам, погибшим в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он войдет в проект «Бастионы памяти», запущенный в 2025 году в Республике Саха.
В Лоевском районе появится мемориал воинам-якутам, погибшим в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он войдет в проект «Бастионы памяти», запущенный в 2025 году в Республике Саха.
Мемориал установят около братской могилы в деревне Деражичи – крупнейшего в районе захоронения, где покоятся более 2 тысяч солдат, в том числе первый в Якутии Герой Советского Союза Федор Попов. Ежегодно сюда приезжают делегации из Дальневосточного округа, чтобы почтить его память.
Афанасий Владимиров, заместитель председателя Государственного собрания Республики Саха:
Миссия делегации – посетить место захоронения нашего земляка, Героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова. Провести работу с тем, чтобы те, кто с Федором Кузьмичем во время Великой Отечественной войны защищал нашу Родину, завоевывал для нас свободу, были увековечены здесь, на белорусской земле. Более 700 человек погибли, сражаясь здесь.
Николай Клименок, председатель Лоевского райисполкома:
Сегодня мы встретили официальную делегацию. Буквально три-четыре дня назад к нам приезжали неофициальные делегации, а непосредственно родственники героя Федора Кузьмича Попова, их внуки. Мы поддерживаем инициативу Республики Якутия. Сейчас у нас идут переговоры, потому что действительно тут есть вопросы согласования. Конечно, мы поможем. Совместно определились, мы место определили здесь именно, потому что здесь у нас место захоронения в могиле Героя Советского Союза.
Открытие запланировано на октябрь – к годовщине гибели Федора Попова. Победа на Лоевском плацдарме имела особое значение для Беларуси: она позволила освободить Речицу и Гомель и подготовила почву для операции «Багратион».
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