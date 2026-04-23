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В Лоевском районе установят мемориал в честь воинов-якутов

23 апреля 2026 06:18
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В Лоевском районе появится мемориал воинам-якутам, погибшим в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он войдет в проект «Бастионы памяти», запущенный в 2025 году в Республике Саха.

В Лоевском районе установят мемориал в честь воинов-якутов-2

Мемориал установят около братской могилы в деревне Деражичи – крупнейшего в районе захоронения, где покоятся более 2 тысяч солдат, в том числе первый в Якутии Герой Советского Союза Федор Попов. Ежегодно сюда приезжают делегации из Дальневосточного округа, чтобы почтить его память.

Афанасий Владимиров, заместитель председателя Государственного собрания Республики Саха:
Миссия делегации – посетить место захоронения нашего земляка, Героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова. Провести работу с тем, чтобы те, кто с Федором Кузьмичем во время Великой Отечественной войны защищал нашу Родину, завоевывал для нас свободу, были увековечены здесь, на белорусской земле. Более 700 человек погибли, сражаясь здесь.

В Лоевском районе установят мемориал в честь воинов-якутов-4

Николай Клименок, председатель Лоевского райисполкома:
Сегодня мы встретили официальную делегацию. Буквально три-четыре дня назад к нам приезжали неофициальные делегации, а непосредственно родственники героя Федора Кузьмича Попова, их внуки. Мы поддерживаем инициативу Республики Якутия. Сейчас у нас идут переговоры, потому что действительно тут есть вопросы согласования. Конечно, мы поможем. Совместно определились, мы место определили здесь именно, потому что здесь у нас место захоронения в могиле Героя Советского Союза.

Открытие запланировано на октябрь – к годовщине гибели Федора Попова. Победа на Лоевском плацдарме имела особое значение для Беларуси: она позволила освободить Речицу и Гомель и подготовила почву для операции «Багратион».

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# Великая Отечественная война

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