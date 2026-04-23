В Лоевском районе установят мемориал в честь воинов-якутов

В Лоевском районе появится мемориал воинам-якутам, погибшим в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он войдет в проект «Бастионы памяти», запущенный в 2025 году в Республике Саха.

Мемориал установят около братской могилы в деревне Деражичи – крупнейшего в районе захоронения, где покоятся более 2 тысяч солдат, в том числе первый в Якутии Герой Советского Союза Федор Попов. Ежегодно сюда приезжают делегации из Дальневосточного округа, чтобы почтить его память.

Афанасий Владимиров, заместитель председателя Государственного собрания Республики Саха:

Миссия делегации – посетить место захоронения нашего земляка, Героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова. Провести работу с тем, чтобы те, кто с Федором Кузьмичем во время Великой Отечественной войны защищал нашу Родину, завоевывал для нас свободу, были увековечены здесь, на белорусской земле. Более 700 человек погибли, сражаясь здесь.