СКА и «Мешков Брест» победили на старте 1/2 финала чемпионата Беларуси по гандболу

22 апреля состоялись стартовые полуфинальные встречи мужского чемпионата Беларуси по гандболу. Сенсаций не произошло, фавориты праздновали победы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Могилеве действующий чемпион страны минский СКА переиграл «Машеку». Гости завладели комфортным преимуществом в первой половине встречи и сумели его приумножить. Уверенная виктория осталась за «армейцами» с результатом – 30:25. Лучшим бомбардиром в составе победителей стал Кирилл Рабчинский – в его активе восемь голов.

Лидер регулярного чемпионата «Мешков Брест» также на выезде не оставил шансов гандболистам гродненского «Кронона». Начало дуэли прошло во многом на равных, но затем команда из города над Бугом усилила давление на ворота соперника и завершила поединок в свою пользу со счетом – 41:33. В этой встрече наиболее продуктивным стал левый крайний Эдуард Ярош, забросивший семь мячей. Ответные противостояния состоятся 25 апреля в Минске и Бресте.