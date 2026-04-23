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В Евросоюзе зафиксирован исторический рекорд по числу мигрантов

23 апреля 2026 06:44
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В Евросоюзе зафиксирован исторический рекорд по числу мигрантов – их 64 миллиона, что более чем на 2 миллиона превышает показатель 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Евросоюзе зафиксирован исторический рекорд по числу мигрантов-2

Предыдущий пик пришелся на 2015 год, когда убежище запросили свыше миллиона человек. Главным направлением для переселенцев остается Германия: там почти 3 миллиона мигрантов, что вдвое больше, чем в Польше, занимающей вторую строчку рейтинга. Особенно заметна доля приезжих в Люксембурге, где они составляют больше половины жителей, а также на Мальте и Кипре.

# Международная политика

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