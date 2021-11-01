Для мытья используют необычное джакузи с озёрной водой. Как убирают корень валерианы?

Новости Беларуси. Самое «сердечное» растение начали убирать в Щучинском районе – речь о корне валерианы. Хозяйство «Большое Можейково» – основной производитель лекарственных растений в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Процесс выращивания валерианы трудоемкий, а главное – только ручной труд. Для мытья корней используют необычное джакузи с озерной водой. Как это происходит? Увидела Галина Буро.

– Если хорошая плешечка, вот, допустим, сейчас я вам покажу, ее разрезаешь. Весь вес в этой плешке именно, серединка, сердцевина.

– Это самое целебное?

– Да.

Ловким движением рук она стряхивает землю с корня и срезает лишнюю ботву. На головокружительный аромат валерьянки – а им, кажется, пропитано поле – за 20 лет работы научилась даже не обращать внимание. В хозяйстве Майя Зинкевич работает дояркой, а на возделывании и уборке корня валерианы ежегодно подрабатывает.

Майя Зинкевич, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Совхоз «Большое Можейково»:

Процесс очень тяжелый, трудоемкий, но я считаю, что довольно нормальный, оплачиваемый.

Совхоз «Большое Можейково» в Щучинском районе – единственное хозяйство в стране, где выращивают лекарственные растения. Самая поздняя по срокам уборка здесь – корня валерианы. Еще несколько лет назад его выкапывали вручную, но затем специально для этого хозяйства был сконструирован валерианоуборочный комбайн белорусского производства. Но мало механически вырвать корень из земли. Дальше уже ручной труд, на который привлекают местных жителей. В 2021 году валериана благодаря жаре и влаге дала хороший урожай – до 12 тонн с гектара.

Евгений Котило, главный агроном сельхозпредприятия «Совхоз «Большое Можейково»:

Самое сложное в выращивании валерианы – это ее уборка. Она происходит в осенний период, когда на улице достаточно холодно, часто выпадают дожди. На полях все время походит 3-4 ручные прополки, потому что мы не применяем гербициды на валериане, так как это лекарственное растение.

С поля корень везут на мойку. А она прямо на озере. Сделали дамбу и специальные подъемные механизмы. В сутки в такой необычной ванной моют до 30 тонн валерианы.

Галина Буро, корреспондент:

Здесь настоящее джакузи для валерианы. Емкость заполняется озерной водой, сюда забрасывается корень, и включаются активаторы. Получается что-то сродни принципу стиральной машины. И выстирывается корень здесь добела.

Чистый корень по транспортеру загружают в прицеп трактора, который заезжает прямо по воде. Следующая остановка – склад. Здесь сырье высыхает и вылеживается. В скором времени его измельчат и продадут.

Еще полвека назад в «Большом Можейково» на корень валерианы выделяли под 70 гектаров. Но с каждым годом на ручной труд все меньше желающих. Потому площади сократили до 5 гектаров. И даже с таким объемом хозяйство неплохо зарабатывает. Прямо с колес отгружают на белорусские заводы медпрепаратов.

Евгений Котило:

Все сырье, которое подготовлено, продается за самые короткие сроки, на складе ничего не залеживается. Валериана – это одна из самых дорогих культур, которые у нас выращиваются. Основной доход именно с корня валерианы.