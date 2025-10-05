Беспорядки в Тбилиси организованы иностранными спецслужбами – премьер Грузии

По меньшей мере шесть участников акции протеста и 32 правоохранителя пострадали в результате беспорядков в Тбилиси. Премьер-министр страны заявил, что они были организованы иностранными спецслужбами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все произошедшее стало фоном муниципальных выборов. По их итогам победу во всех регионах одержала правящая партия «Грузинская мечта», набрав 81 % голосов. Оппозиция заявила, что намерена бойкотировать результаты выборов и вывела на улицы своих сторонников.

Акция проходила мирно до того момента, когда протестующие попытались штурмовать президентский дворец. Они снесли ворота и ворвались во двор комплекса. Для разгона толпы спецназ применил водометы и слезоточивый газ. Это привело к ожесточенным столкновениям с полицией. Однако вспышки протестов быстро потухли. Действующая власть называет произошедшее попыткой госпереворота.