«Явление этого небесного мира нам здесь». Каково значение церкви в жизни современного человека?

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с протоиереем Сергием Мовсесяном, клириком прихода храма Рождества Христова д. Большое Стиклево Минского района, первым проректором Института теологии БГУ. Какие христианские ценности лежат в основе нашей цивилизации? Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Как бы вы определили ключевые черты нашей цивилизации? Можно ли сказать, что в ее основе лежат все же христианские ценности?

Протоиерей Сергий Мовсесян, клирик прихода храма Рождества Христова д. Большое Стиклево Минского района, первый проректор Института теологии БГУ:

Если говорить просто, редуцируя основополагающим вещам, то церковь как объединение вокруг Христа зиждется на принципе любви, которым является Господь. На любви как дарении самого себя. Иисус Христос дарит себя людям, являет и отдает себя людям. И нам говорит: возлюби ближнего, нет больше той любви, чем когда ты можешь свою душу за друга положить. То есть это принцип отдачи, доверия, которым ты восполняешься Богом неисчерпаемо. Все-таки современная цивилизация, начиная с эпохи Просвещения, зиждется на своеобразно понимаемой взрослости, когда я должен быть сам источником для построения грамотного гражданского общества, технологически продуманных социальных отношений, образовательных и политических отношений. Этот сугубый технологизм предполагает, что все исходит из меня и моего разума, должно контролироваться мною. Можно сказать, что это современная глобальная цивилизация, основанная на принципе потребления. Я потребляю ресурсы, информацию, других людей. И это все-таки другое. То есть глобальность – это то, к чему мы пришли как к естественному моменту истории. А уже принципы, на которых глобальность основана, церковью предлагаются и предполагаются одни, а миром этим другие. Что может служить содержанием духовного выбора человека? Олег Лепешенков:

Тогда что может служить содержанием духовного выбора человека? О чем идет речь в названии?

Протоиерей Сергий Мовсесян:

Задумываюсь о названии этом, оно на самом деле очень будоражит. Мы немного затронули, в чем главный принцип современного глобального проекта. Мне представляется, что главный посыл – это создание некой системы, такого миропорядка, который во всех своих нюансах может быть контролируемым. Это означает создать свой собственный человеческий мир, в котором все, что мною не может быть проконтролировано, должно исключиться. Я не хочу, чтобы в моей цивилизации была смерть, поэтому человек умирает, заплатите деньги и мы аккуратно все устроим, чтобы у вас не было никаких хлопот. Вот технология современного интернета объединяет в себе порядка пяти миллиардов пользователей. То есть такого уровня объединения не имел никакой из предыдущих глобальных проектов. Сейчас получается некая новая глобальность. Она высокотехнологична, интернет-технологии пытаются подменить собою какую-то действительную жизнь. То есть экономика, все эти криптовалюты, дистанционное электронное образование, множество вещей, которые оказываются внутри этой глобальной сети. По сути уже не нужна та реальность, где есть живые люди с мясом, с потом, с кровью, с надеждами, верой. В этом смысле действительно получается, что духовный выбор человека заключается в том, что же я выбираю. Для меня это ценно. Наша глобальность, единство во Христе, не в технологиях политических, материальных, наше единство во Христе. Христианство – это и есть изумительная и удивительная свобода во Христе, когда неважно, кто ты – сапожник, дворник, доктор наук или какой-то представитель администрации. Ты служишь Богу на своем месте. И это ключевая вещь, о которой мы говорили в начале. Служа Богу, ты везде ищешь возможность, как и ближнему своему принести пользу. Ты не ищешь, чтобы твой статус оценили, ты не ходишь оскорбленным уборщиком, не думаешь, что негодяи опять натоптали. Понятно, все топчут. Я готов немного очистить это пространство физическое, думай о том, чтобы людям было хорошо здесь, очисти теперь и ты мою душу. В храме есть подготовительные беседы. Как выбрать крестных родителей для ребенка – подробности здесь. Каково значение церкви в жизни человека? Олег Лепешенков:

В этом случае значение церкви в жизни человека каково?