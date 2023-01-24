С начала года более 23 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу

Новости Беларуси. Беларусь остается открытой для зарубежных гостей, в частности граждан соседних европейских государств. Благодаря продлению безвизового режима с начала 2023 года нашу страну посетили уже более 23 тысяч иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чаще других в гости приезжают литовцы, а также жители Латвии.

Шопинг и знакомство с культурой и жизнью белорусов – основные поводы, по которым гости едут в Беларусь. В последнее время пользуются спросом и медицинские услуги в отечественных здравницах. Спектр оказания их очень широк и доступен. Некоторые гости даже приезжают в санатории по два раза в год. К примеру, только за 2022-й в Витебской области выручка от экспорта туристических услуг санаторно-курортных организаций составила почти 60 миллионов белорусских рублей.

Снежана Титова, начальник представительства Витебского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению:

Иностранные граждане, въезжающие по безвизу, и граждане Российской Федерации выбирают отдых оздоровительный в первую очередь. И здравницы для привлечения туристического потенциала на постоянной основе совершенствуют методы оказания услуг, приобретают современное оборудование, привлекают высокопрофильных специалистов.