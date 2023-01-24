В храме есть подготовительные беседы. Как выбрать крёстных родителей для ребёнка?

Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ постараемся понять, где пролегают границы между душевным и духовным, ответить на вопросы тех, кто только ищет свою дорогу к храму. Рубрика «Вопрос к священнику».

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:

Зачастую в храм обращаются люди со следующим вопросом: меня попросили быть крестным родителем ребенка, который готовится принять крещение. Что от меня требуется и какие обязанности это налагает? Роль крестных очень серьезна в таинстве крещения и в последующей жизни ребенка. В древней церкви, когда священник не мог физически знать всех приходящих к этому святому таинству, он просил кого-то из действительных членов церковной общины быть поручителями за того человека, который желает принять крещение. Не только поручителями, но и его учителями, наставниками в приведении к свету Христовой истины. Так в церкви появился институт крестных родителей. Тех, кто готовится воспринять человека от купели крещения. И до сего дня это форма участия людей в жизни своих друзей, близких сохраняется. Поэтому если вас попросили быть крестным ребенка или взрослого, вы прежде всего должны спросить себя, насколько я сам гожусь к этой роли, насколько я сам знаю Евангелие, насколько я являюсь действительным, а не номинальным членом церкви Христовой.

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А это предполагает регулярное посещение богослужений, участие в таинствах, исповеди и покаяния, глубокое познание Христова учения. Чтобы помочь крестным родителям приготовиться к их важной роли, при каждом православном храме проводятся беседы не только для родителей детей, которые желают покреститься, но и для тех, кто будет выступать в роли крестных родителей. В зависимости от храма эта беседа может проходить два или три раза, чтобы вы смогли усвоить и понять, что будет происходить во время крещения, осознанно принять участие в этом важнейшем таинстве церкви. Важно помнить, что тот, кто становится крестным родителем, во время крещения дает от лица своего крестника обещание отречься от дьявола и соединиться с Христом. То есть всю свою жизнь посвятить служению Христу и его святому Евангелию. Поэтому после самого таинства начинается ежедневная кропотлива работа крестных родителей, которые не замещая родных кровных родителей, но помогая им, приводят ребенка в храм, научают его истинам Христовой веры. И так мало-помалу приносят и свой добрый плод в сокровищницу церкви.