Он знает о картошке всё! Интервью с директором НПЦ по картофелеводству Вадимом Маханько

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси Вадим Маханько. Почему селекционер – это творец? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В одном из интервью вы сказали, что селекционер – это творец.

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси:

Если взять учебник, в том числе и по селекции, и работать по этому учебнику, в процентах 99,9 у тебя ничего не получится. Почему? Всегда мои учителя говорили: нужна насмотренность, опыт и должна быть интуиция. Необходимо прогнозировать то, что будет лет через 10-15. И то, что ты делаешь сегодня, реализация этого будет только через 15 лет. Из какого сорта картошки получается самые вкусные драники?

Вадим Маханько:

С этого сорта [«Скарб» – прим. ред.] лучше всего получаются драники и бабка. А самое главное, что этот сорт – рекордсмен по хранению. Лучше этого сорта ни один другой не хранится в приспособленных условиях. Александр Осенко:

А приспособленные условия – это как?

Вадим Маханько:

Это обычные наши погреба, отдельно выкопанный погреб. Там отличные условия и для картофеля, и для овощей других, и для яблок. Александр Осенко:

А этот картофель – это белорусская селекция?



Вадим Маханько:

Это наша белорусская селекция. Сорт запущен был в производство в далеком 1996 году. Но до сих пор он занимает одни из самых больших площадей по республике. С 9 лет занимается селекцией картофеля!

Александр Осенко:

С какого возраста вы для себя поняли, что вы будете заниматься картофелеводством? Я понимаю, что у вас родители были в этой сфере деятельности. Вадим Маханько:

Где-то класс седьмой-восьмой средней школы – было две дороги. Воинская служба или сельское хозяйство. Результат налицо. Александр Осенко:

И с каких лет вы уже занимаетесь селекцией картофеля?

Вадим Маханько:

Селекцией – с 1991 года, после окончания Белорусской сельхозакадемии. Александр Осенко:

Это вы уже профессионально стали. А школьником? Вадим Маханько:

Наверное, лет с 9-10. Как правильно хранить картофель? Александр Осенко:

Картофель-то вырастили. А как его хранить?

Вадим Маханько:

Просушить. Картофель должен пройти лечебный период. В течение двух недель он должен находиться не под солнечным светом – в темном помещении при температуре 15-16 градусов, не выше, и хорошо продуваемый. Потом температуру нужно постепенно снижать, на полградуса в сутки. Его нужно поместить в погреб. Глубокий погреб, хорошо вентилируемый – это практически идеальное место для хранения картофеля.

Александр Осенко:

Какая там должна быть температура? Вадим Маханько:

От 2 до 4 градусов. И обязательно он должен быть не очень сухой. Влажность должна быть достаточно высокая. Интересная статистика по выпускникам агрономических факультетов

Вадим Маханько:

Есть очень интересная статистика. Это не только статистика наша, это практически статистика по всему миру. Среди выпускников агрономического факультета, из 100 выпускников 50 могут успешно получать рекордные урожаи пшеницы. Только пять могут получать рекордные урожаи высококачественного картофеля, то есть стать хорошими картофелеводами. И только один из сотни может стать хорошим садоводом. Александр Осенко:

А где вы учились? Вадим Маханько:

Горки, БСХ, агрономический факультет, последний советский выпуск 1991 года, красный диплом. Какая работа – самая сложная? Александр Осенко:

Какую вы работу считаете самой сложной?

Вадим Маханько:

На втором месте – это работа на земле, работа сельского труженика. Но самая тяжелая работа – это работа с людьми. Александр Осенко:

А сколько вы уже возглавляете свою команду? Вадим Маханько:

С 2019 года. Александр Осенко:

И сколько человек в вашей команде? Вадим Маханько:

130 человек. Кроме этого, я считаю, что в нашей команде практически все картофелеводы Беларуси. Потому что мы делаем одно дело.

Александр Осенко:

То есть это практически все население нашей страны? Вадим Маханько:

Не все, потому что количество людей, кто выращивает картофель, стало меньше, к большому сожалению. И об этом говорит очень интересная цифра. По статистике торговых сетей, за весну и лето текущего года количество мытого картофеля продано больше, чем обычного картофеля. О чем это говорит? У людей, во-первых, есть деньги, потому что мытый картофель дороже. И это говорит о том, что картофелем в основном занимаются дамы, у которых сделаны очень дорогие ногти. Кто дает название сортам картошки?