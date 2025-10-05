Оппозиционная партия победила на парламентских выборах в Чехии

Чехия сделала свой выбор тихо. Накануне в стране прошли парламентские выборы. Явка составила около 75 %, что значительно превышает показатели предыдущих лет. Победу одержало оппозиционное движение «Акция недовольных граждан» во главе с бывшим премьером Андреем Бабишем.

Оно опередило прозападную партию «Вместе» главы правительства Петра Фиалы. В отличие от него, Бабиш, по мнению аналитиков, может привести страну к напряженности в отношениях с ЕС и НАТО. Его партия обещает отказаться от инициативы по поставкам боеприпасов Украине, выражает недовольство политикой увеличения оборонных расходов, а также реализацией «зеленого» курса Еврокомиссии.

Напомним, что накануне за 200 кресел в палате депутатов боролись около 4,5 тысячи кандидатов, представляющих 26 партий, движений и коалиций. В скором времени одержавшей победу партии «Акция недовольных граждан» предстоит сформировать новое правительство.