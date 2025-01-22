За какое будущее голосуют известные белорусы? Итоги 2-го дня досрочного голосования
На этапе досрочного голосования участки по всей стране, а их более 5 тысяч, работают с полудня и до 19 часов. Чтобы принять участие в выборах, нужен лишь документ, удостоверяющий личность. Особое внимание избирателям-дебютантам. Каждого из них на участке для голосования ожидает приятный сюрприз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об итогах этого электорального дня – Юлия Мычка.
Как оборудованы кабинки, информационные стенды и сколько весит пока еще пустой переносной ящик для бюллетеней, который будут использовать в основной день выборов для голосования на дому? За ходом избирательной кампании по всей стране следят долгосрочные международные наблюдатели. Представители миссии СНГ сегодня в Могилеве работали на участке, расположенном в экономическом промышленно-технологическом колледже. Свои оценки эксперты выскажут позже, после проведения выборов. Но уже 22 января отмечают высокий уровень организации работы.
Елена Еременко, международный наблюдатель от СНГ:
Все кабины для голосования оборудованы необходимым. То есть мы видим, что есть для людей с ограниченными возможностями специально оборудованные кабины, чтобы было удобно подъехать и отдать свой голос людям с ограниченными возможностями. Есть лупы, представлен алфавит Брайля. Хочу отметить, что и вчера в Гомеле, и сегодня достаточно высокая активность избирателей.
По всей стране граждане демонстрируют высокую избирательную активность. Отдать свой голос на выборах – долг каждого гражданина, каким бы плотным ни был рабочий график. Министры, главы различных ведомств, известные политики и не только принимают участие в досрочном голосовании.
Преемственность поколений своим примером демонстрирует министр здравоохранения Александр Ходжаев. В его семье одновременно голосуют сразу три поколения. Отец, супруга и впервые дочь.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Досрочное голосование в таком количестве дней позволяет распределить свой распорядок дня, чтобы не забыть потом, не жалеть о том, что ты вовремя не сделал свой выбор.
За здравоохранение, которое в Беларуси развивается семимильными шагами, и неизменную политику, где детство и материнство под охраной государства, голосует директор РНПЦ «Мать и дитя» Сергей Васильев.
Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
Мы работаем каждый день, мы видим, как государство заботится о наших юных гражданах в виде бесплатной медицины, получения качественной медицинской помощи. Поэтому за это и голосуем.
Активно в голосование включились студенты. В период сессии у них есть возможность голосовать не только в родных городах, но и в общежитиях, где проживают. Тональность высокой активности задает и министр образования, который уже традиционно голосует досрочно.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Досрочное голосование – это уже своего рода такая традиция, потому что можно потом в последующем выходные спокойно провести с семьей, посвятить время работе, своим делам. Когда приходишь на участок, то понимаешь, что свой гражданский долг, который стоит перед каждым из нас, ты выполнил.
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За чистое небо, которое, по сути, станет будущим местом работы, голосуют курсанты факультета гражданской авиации. Из дружного братства академии «влюбленных в небо» впервые бюллетени опустят 150 ребят.
Владислав Симонович, курсант Белорусской государственной академии авиации:
Будучи взрослым, я сам выражаю свою позицию и знаю, что я голосую за процветающую и развивающуюся страну.
Уже по профессиональной привычке, которая сформировалась еще с журналистских времен, досрочно голосует заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов. Большая явка, по его мнению, – это показатель консолидации общества и его политической ответственности за будущее страны. В Беларуси созданы все условия, чтобы каждый смог сделать свой выбор, независимо от обстоятельств. Ведь от этого зависит, каким будет завтра и куда оно нас приведет.
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