За какое будущее голосуют известные белорусы? Итоги 2-го дня досрочного голосования

На этапе досрочного голосования участки по всей стране, а их более 5 тысяч, работают с полудня и до 19 часов. Чтобы принять участие в выборах, нужен лишь документ, удостоверяющий личность. Особое внимание избирателям-дебютантам. Каждого из них на участке для голосования ожидает приятный сюрприз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об итогах этого электорального дня – Юлия Мычка.

Как оборудованы кабинки, информационные стенды и сколько весит пока еще пустой переносной ящик для бюллетеней, который будут использовать в основной день выборов для голосования на дому? За ходом избирательной кампании по всей стране следят долгосрочные международные наблюдатели. Представители миссии СНГ сегодня в Могилеве работали на участке, расположенном в экономическом промышленно-технологическом колледже. Свои оценки эксперты выскажут позже, после проведения выборов. Но уже 22 января отмечают высокий уровень организации работы.

Елена Еременко, международный наблюдатель от СНГ:

Все кабины для голосования оборудованы необходимым. То есть мы видим, что есть для людей с ограниченными возможностями специально оборудованные кабины, чтобы было удобно подъехать и отдать свой голос людям с ограниченными возможностями. Есть лупы, представлен алфавит Брайля. Хочу отметить, что и вчера в Гомеле, и сегодня достаточно высокая активность избирателей. По всей стране граждане демонстрируют высокую избирательную активность. Отдать свой голос на выборах – долг каждого гражданина, каким бы плотным ни был рабочий график. Министры, главы различных ведомств, известные политики и не только принимают участие в досрочном голосовании.

Преемственность поколений своим примером демонстрирует министр здравоохранения Александр Ходжаев. В его семье одновременно голосуют сразу три поколения. Отец, супруга и впервые дочь. Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Досрочное голосование в таком количестве дней позволяет распределить свой распорядок дня, чтобы не забыть потом, не жалеть о том, что ты вовремя не сделал свой выбор.

За здравоохранение, которое в Беларуси развивается семимильными шагами, и неизменную политику, где детство и материнство под охраной государства, голосует директор РНПЦ «Мать и дитя» Сергей Васильев. Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Мы работаем каждый день, мы видим, как государство заботится о наших юных гражданах в виде бесплатной медицины, получения качественной медицинской помощи. Поэтому за это и голосуем. Активно в голосование включились студенты. В период сессии у них есть возможность голосовать не только в родных городах, но и в общежитиях, где проживают. Тональность высокой активности задает и министр образования, который уже традиционно голосует досрочно.

За чистое небо, которое, по сути, станет будущим местом работы, голосуют курсанты факультета гражданской авиации. Из дружного братства академии «влюбленных в небо» впервые бюллетени опустят 150 ребят.