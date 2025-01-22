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Роман Головченко: голосовать надо за дела, за результаты, а не за слова и обещания

22 января 2025 10:40
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К главной общественно-политической теме этих дней. В Беларуси стартовал второй день досрочного голосования на выборах Президента. Это время, когда будущее страны в руках каждого белоруса и только мы решаем, каким оно будет для нас и наших детей. Сделать выбор можно не дожидаясь основного дня голосования. Избирателей ждут на участках с 12 дня до 19 вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой возможностью сегодня воспользовался премьер-министр. Свой выбор за стабильную и развивающуюся Беларусь Роман Головченко сделал на участке №39 в Минске. Ввиду напряженного графика 26 января и необходимости находиться на рабочем месте, глава правительства позаботился о том, чтобы исполнить свой гражданский долг заранее. 

Журналисты поинтересовались, какими критериями пользовался премьер, делая выбор. 

Роман Головченко: голосовать надо за дела, за результаты, а не за слова и обещания-2

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Голосовать надо за дела, за результаты, а не за слова и обещания. Это очевидно. У нас никогда не было простых условий и не будет. На внешнем контуре мы мало можем на что влиять. Поэтому наша задача – делать это в нашей стране, и сделали мы уже многое. Результаты видны всем. Мы голосуем за Беларусь, за стабильную, мирную и развивающуюся.

# Роман Головченко # Выборы в Беларуси

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