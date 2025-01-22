Алексей Башан и Сергей Хоменко досрочно проголосовали на выборах Президента

О главном политическом событии нашей страны. В Беларуси идет досрочное голосование на выборах Президента. ЦИК отмечает высокую избирательную активность граждан: по итогам первого дня явка составила 7,81 %. Анализ прошлых электоральных кампаний показал: цифра достаточно высокая. Белорусы неравнодушны к электоральной кампании и говорят об этом не только цифры, но и итоги встреч, открытых диалогов с избирателями, отметил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии. Алексей Башан сегодня тоже пришел на участок в качестве избирателя. Рядом – семья, почти в полном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Башан, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Выступая в трудовых коллективах, председатель Центральной избирательной комиссии, члены ЦИК – мы отмечаем, что граждане очень интересуются политической повесткой, которая у нас в стране, и равнодушных нет. Это явление, которое известно в мире как «абсентеизм», для наших людей не свойственно. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что развитие государства в наших руках. Мы делаем все для того, чтобы сделать правильный выбор и не стоять в стороне.

Заполненный бюллетень опустил в корзину для голосования и заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко. Голос парламентарий отдал за будущее Беларуси, которое будет опираться на прошлое и настоящее.