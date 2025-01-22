Как международные события могли повлиять на выбор белорусской молодежи? Ответила главред журнала «Бярозка»

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Это молодежь стала активной или события международного значения показали то, что у нас есть, какой путь белорусской модели государственности развития, и что может быть?
Янина Королева, главный редактор интеллектуального журнала для подростков «Бярозка»:
У нас проста правільная дзяржаўная палітыка. Вось як я атрымоўвала свой пашпарт у 2004 годзе? Мяне, вясковую дзяўчынку, запрасілі ў Лоеў, нас было 10 чалавек, дэпутат Нацыянальнага сходу ад нашага раёну ўручыў пашпарт. Я зразумела ў той момант, што на мяне ўсклалісь нейкія спадзяванні, што я павінна ўмець карыстацца гэтым пашпартам. Але зараз пашпарт выдаюць у 14 гадоў, а галасаваць толькі ў 18. Гэта частка моладзі, ім таксама ўвагу надзяляць, гэта традыцыя і зараз. Напярэдадні Дня Канстытуцыі ў сакавіку ў кожным раёне выдаюць гэтыя пашпарты. Ты павінен гэтым карыстацца. Гэта было заўсёды, гэта не 2020 год. Такія людзі ёсць заўсёды, у кожным пакаленні ёсць такія людзі.