Как заинтересовать тех, кто пассивно относится к выборам? Узнали у председателя Совета молодых адвокатов

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Все-таки наша молодежь вся активная? Что надо делать для тех, кто еще не вовлекался в этот избирательный процесс, кто, может быть, пассивно относится к событиям сегодняшнего дня?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Ольга Калина, председатель Совета молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов:

Что касается нашей адвокатской молодежи, конечно, я могу сказать о том, что она стала очень активной. Активные, в первую очередь, в части правового просвещения граждан. Мы считаем, что очень важно, когда мы используем новые технологии, когда мы используем соцсети, TikTok, Instagram, например, в этих социальных сетях мы пропагандируем и соблюдение законодательства. И как раз таки есть такое понятие правовой пропаганды. Это короткие видеоролики, где мы в том числе рассказываем об избирательном законодательстве. Просмотры, которые есть у нас в TikTok, в Instagram, свидетельствуют о том, что интерес высокий. Мы, конечно, подводим итоги этих проектов. Нам поступает очень много вопросов от молодежи, и в целом я считаю, что если мы, рассказывая о законодательстве, кого-то спасли от того, чтобы он совершил какое-то административное правонарушение, это же может быть и какой-то лайк, репост, совершенно случайно, например, поставленный либо неосознанно поставленный.

Евгений Пустовой:

А в последствиях может лайк разрушить страну, образно говоря?

Ольга Калина:

Он может разрушить судьбу человека. А если мы своей работой как раз таки спасли кого-то от того, чтобы он не совершил свою ошибку и свою жизнь не разрушил, то, конечно, я думаю, что все не зря.