Замдиректора Института социологии НАН: на Западе готовность участия в выборах – 10-15%, у нас – 65-70%

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

Коллеги проводили исследования электоральных установок населения. Электоральная установка – это условная готовность участвовать в избирательных компаниях. Она у нас традиционная – высокая, и здесь необходимо отметить, что тут все-таки есть и осознанность, и специфика нашего менталитета. У нас все-таки выборы – это ценность. Ценность в том плане, что это значимость того события, в котором участвую. То есть если, например, есть у молодежи бюллетень, вот он мой, я возьму и пойду на выбор, реализую свое избирательное право.

Что касается непосредственно этих цифр, если сравнивать с другими государствами постсоветского пространства, с западными государствами, то там именно степень готовности участия в выборах составляет где-то 10-15 %. У нас 65-70 %, также мы проводили исследование в 2023 году, задолго до парламентской кампании, когда еще не был даже известен формат этого электорального мероприятия, 68 % сказали, что мы однозначно будем участвовать в избирательной кампании.

Кстати, о том, что выборы – праздник, я впервые услышал в 2015 году, когда вот были электоральные исследования, приезжали западные наблюдатели, видели, как проходит электоральная активность населения. И сказали: так у вас не выбор, у вас праздник. Мы можем потом впоследствии испортить, но тем не менее, такая была констатация. И это действительно те позитивные тенденции, можно безусловно говорить, что молодежь пойдет на выборы, и эти показатели потом будут еще даже выше, чем те, которые мы сейчас видим. После 2020 года мы видим то, что растет интерес к общественно-политическому контенту, к общественно-политической информации.

Евгений Пустовой:

Меньше 10 % не интересуются вообще. А если мировую статистику посмотреть, как у соседей?

Александр Посталовский:

Мы гораздо активнее в политике. Там первый такой вопрос (там 50 % плюс один избиратель) а придут они или нет? Потому что есть практика, что просто явки не хватает абсолютно никакой.