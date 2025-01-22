Вадим Синявский: люди активно пользуются своим правом и идут голосовать на выборах Президента

Хотя в Беларуси нет популизма, как в западных странах, люди активно пользуются своим правом и идут голосовать на выборах. Это отметил министр по чрезвычайным ситуациям. Вадим Синявский исполнил свой гражданский долг на участке № 5 в центре по художественной гимнастики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с главой ведомства свой выбор в период досрочного голосования сделали уже более трети спасателей. Ведь именно те, кто ежедневно спасает жизни, понимают их ценность, дорожат мирным небом и спокойствием в своей стране.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Голосуют курсанты, первый раз пришедшие на избирательный участок, отдают свой голос. Голосуют наши ветераны, которые с нами находятся в тесном взаимодействии. Голосуют семьи, голосуют с детьми. Важный момент, что в Беларуси нет этого популизма, связанного с горлопанством, которое мы наблюдаем в отдельных странах. А в итоге свой голос белорусский избиратель отдает не ниже, чем 70 %, которые прибыли на избирательный участок. Голосуем за стабильность и будущее развитие нашей любимой Беларуси.

В эти дни спасатели переведены на усиленный режим несения службы. Сотрудники МЧС в том числе обеспечивают безопасность на избирательных участках.