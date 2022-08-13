Прямой эфир

Выкопать картофель, заготовить корнеплоды и собрать семена. Сверим план работ в огороде с лунным календарём

13 августа 2022 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать август? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

Выкопать картофель, заготовить корнеплоды и собрать семена. Сверим план работ в огороде с лунным календарём-1

15-16 августа – благоприятное время для выкапывания картофеля, сбора семян и семенников. Не рекомендуются в эти дни посевы и посадки, пересадка, обрезка и формирование, укоренение, пасынкование, поливы и подкормка. 17, 18 и 19 августа – благоприятные дни для посева и посадки овощных растений и корнеплодов, а также зеленных, редиса и редьки. В эти дни можно заготавливать корнеплоды на хранение. Удачное время для полива и внесения удобрений. А вот пересаживать растения не рекомендуется.

Читайте также:

В какие дни лучше собирать урожай, чтобы он долго хранился, и когда все работы лучше оставить на потом?

Начинают высыхать нижние листья и желтеть верхушки. Как подготовить чеснок к хранению?

Избавьте кусты томатов от цветочков и бутонов. Какие работы необходимо проводить в огороде в конце июля?

# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Надо не просто на рынке семечки продать, а выдавить масло подсолнечное»
13 августа 2022 16:20

Лукашенко: «Надо не просто на рынке семечки продать, а выдавить масло подсолнечное»

Где обновить школьный гардероб и прикупить канцелярские мелочи? Вот крупнейшая точка в Минске
13 августа 2022 15:36

Где обновить школьный гардероб и прикупить канцелярские мелочи? Вот крупнейшая точка в Минске

Станет ещё жарче! До +32°C потеплеет в Беларуси, но не обойдётся без дождей
13 августа 2022 15:35

Станет ещё жарче! До +32°C потеплеет в Беларуси, но не обойдётся без дождей