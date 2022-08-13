Выкопать картофель, заготовить корнеплоды и собрать семена. Сверим план работ в огороде с лунным календарём

15-16 августа – благоприятное время для выкапывания картофеля, сбора семян и семенников. Не рекомендуются в эти дни посевы и посадки, пересадка, обрезка и формирование, укоренение, пасынкование, поливы и подкормка. 17, 18 и 19 августа – благоприятные дни для посева и посадки овощных растений и корнеплодов, а также зеленных, редиса и редьки. В эти дни можно заготавливать корнеплоды на хранение. Удачное время для полива и внесения удобрений. А вот пересаживать растения не рекомендуется.

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