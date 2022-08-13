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Станет ещё жарче! До +32°C потеплеет в Беларуси, но не обойдётся без дождей

13 августа 2022 15:35
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Жара возвращается! В выходные и на предстоящей неделе будет до +32 °C, не обойдется без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». В воскресенье, 14 августа, местами по республике пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах прогремят грозы. Температурный фон в ночные часы будет находиться в пределах +13…+20 °C, а дневные максимумы составят +25…+32 °C.

Станет ещё жарче! До +32°C потеплеет в Беларуси, но не обойдётся без дождей-1

В понедельник, 15 августа, в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью температура будет колебаться от +13…+20 °C, а днем в пределах +25…+32 °C. Во вторник, 16 августа, ночью местами и днем на большей части республики пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +15…+21 °C, а днем +23…+29 °C. В среду, 17 августа, прогнозируются кратковременные дожди и грозы. В ночные часы будет +13…+20 °C, а в дневные +23…+29 °C.

В Риме +34 °С, в Москве +29 °С. О погоде в Европе на неделю с 15 по 21 августа читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Станет ещё жарче! До +32°C потеплеет в Беларуси, но не обойдётся без дождей-4

Станет ещё жарче! До +32°C потеплеет в Беларуси, но не обойдётся без дождей-6

Станет ещё жарче! До +32°C потеплеет в Беларуси, но не обойдётся без дождей-8

Станет ещё жарче! До +32°C потеплеет в Беларуси, но не обойдётся без дождей-10

Станет ещё жарче! До +32°C потеплеет в Беларуси, но не обойдётся без дождей-12

Станет ещё жарче! До +32°C потеплеет в Беларуси, но не обойдётся без дождей-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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