Лукашенко: «Надо не просто на рынке семечки продать, а выдавить масло подсолнечное»

Обработано более половины посевных площадей. В ряде хозяйств уже завершили массовую жатву, но это не означает, что работа окончена. Комбайнеры отправляются на помощь в районы, где еще много предстоит сделать. В Беларуси уже два региона с намолотом в миллион тонн – Брестский и Минский. Впрочем, к заветной цифре стремятся все области. Урожайность в 2022 году значительно выше, чем в прошлом. А самые богатые поля в Гродненской области – более 53 центнеров с гектара. Но, несмотря на радостные цифры, думать нужно и об аграрных перспективах. Причем думать нестандартно – речь о развитии экспериментального сельского хозяйства.

Осваивать культуры, нетипичные для белорусских аграриев, настаивает Александр Лукашенко, по-хозяйски проверяя это на собственных полях. К тому же в процессе импортозамещения свой урожай традиционно привозных культур сыграет не последнюю роль. Главное – на местах детально анализировать почвы и рационально принимать решения по севообороту. И тогда на климат и погоду сетовать не придется.