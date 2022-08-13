Лукашенко: «Надо не просто на рынке семечки продать, а выдавить масло подсолнечное»

Новости Беларуси. Уборочная кампания – 2022 не сбавляет темпы. Общереспубликанский каравай тяжелеет с каждым днем. Намолот по стране превысил 4,7 миллиона тонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уборочная кампания – 2022 не сбавляет темпы. Общереспубликанский каравай тяжелеет с каждым днем. Намолот по стране превысил 4,7 миллиона тонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обработано более половины посевных площадей. В ряде хозяйств уже завершили массовую жатву, но это не означает, что работа окончена. Комбайнеры отправляются на помощь в районы, где еще много предстоит сделать. В Беларуси уже два региона с намолотом в миллион тонн – Брестский и Минский. Впрочем, к заветной цифре стремятся все области. Урожайность в 2022 году значительно выше, чем в прошлом. А самые богатые поля в Гродненской области – более 53 центнеров с гектара. Но, несмотря на радостные цифры, думать нужно и об аграрных перспективах. Причем думать нестандартно – речь о развитии экспериментального сельского хозяйства.
Осваивать культуры, нетипичные для белорусских аграриев, настаивает Александр Лукашенко, по-хозяйски проверяя это на собственных полях. К тому же в процессе импортозамещения свой урожай традиционно привозных культур сыграет не последнюю роль. Главное – на местах детально анализировать почвы и рационально принимать решения по севообороту. И тогда на климат и погоду сетовать не придется.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чем отличается климат у вас от Украины? Давайте пробовать. Я буду это пробовать на своем экспериментальном поле. Я Леониду Константиновичу уже поручил: люпин, горох, соя (посмотрим в Сенненском районе, Бешенковичах эти поля – это еще севернее), подсолнечник, рапс и так далее. Будем смотреть, что там севернее у нас получится. Надо двигаться в этом направлении. Что мы все завозим и завозим это подсолнечное масло, надо развивать эти культуры. Если зерновые у Крупко не растут, может быть, надо кроме кукурузы попробовать возделывать и эти культуры. Но надо не просто на рынке семечки продать, а выдавить масло подсолнечное.
Пока погода позволяет поддерживать хорошие темпы жатвы, расслабляться аграриям не стоит. Массовую уборку зерновых необходимо завершить до конца августа. В 2022 году Беларусь рассчитывает на 10 миллионов тонн зерна.