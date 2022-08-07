В какие дни лучше собирать урожай, чтобы он долго хранился, и когда все работы лучше оставить на потом?

8 августа уделите внимание выкапыванию картофеля, сбору урожая всех корнеплодов, а также арбуза и лука, посадке ампельных и вьющихся цветов, рассказали в программе «Плюс-минус» . Рекомендуется собирать любые ягоды и фрукты – они будут долго храниться. Не рекомендуется проводить обрезку и поливать растения.

9-10 августа – благоприятное время для посадки корнеплодов на зиму в грунт и теплицу. Уделите время посеву редиса и репы, а также сбору урожая на хранение. В эти дни рекомендовано также проводить пасынкование, прищипку, полив, прополку и мероприятия по борьбе с болезнями, а также посадки и пересадки многолетних цветов. Хорошие дни, чтобы посадить малину и смородину, крыжовник и ежевику.