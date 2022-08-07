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В какие дни лучше собирать урожай, чтобы он долго хранился, и когда все работы лучше оставить на потом?

07 августа 2022 10:23
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем.

8 августа уделите внимание выкапыванию картофеля, сбору урожая всех корнеплодов, а также арбуза и лука, посадке ампельных и вьющихся цветов, рассказали в программе «Плюс-минус». Рекомендуется собирать любые ягоды и фрукты – они будут долго храниться. Не рекомендуется проводить обрезку и поливать растения.

В какие дни лучше собирать урожай, чтобы он долго хранился, и когда все работы лучше оставить на потом?-1

9-10 августа – благоприятное время для посадки корнеплодов на зиму в грунт и теплицу. Уделите время посеву редиса и репы, а также сбору урожая на хранение. В эти дни рекомендовано также проводить пасынкование, прищипку, полив, прополку и мероприятия по борьбе с болезнями, а также посадки и пересадки многолетних цветов. Хорошие дни, чтобы посадить малину и смородину, крыжовник и ежевику.

В какие дни лучше собирать урожай, чтобы он долго хранился, и когда все работы лучше оставить на потом?-4

А вот 11-13 августа – дни полнолуния. Любого рода работы с растениями не рекомендуются.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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