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Избавьте кусты томатов от цветочков и бутонов. Какие работы необходимо проводить в огороде в конце июля?

24 июля 2022 09:27
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В конце июля наш огород выглядит как никогда прекрасно и радует глаз своим цветущим видом. Но работы никто не отменял, а поэтому отдыхать еще рано, рассказали в программе «Плюс-минус».

Избавьте кусты томатов от цветочков и бутонов. Какие работы необходимо проводить в огороде в конце июля?-1

Сделайте вершкование томатов. Для этого у высокорослых сортов, а также у гибридов оборвите верхушки. Этот прием остановит дальнейший рост растений и нацелит все его силы на завязавшиеся плоды. Также избавьте кусты томатов от цветочков и бутонов – из них все равно не успеют вырасти плоды нормального размера.

Избавьте кусты томатов от цветочков и бутонов. Какие работы необходимо проводить в огороде в конце июля?-4

Несмотря на то, что в июле мы начинаем получать первые урожаи долгожданных томатов и огурцов, не забывайте о подкормке этих культур препаратами, основными компонентами которых являются калий и фосфор.

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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