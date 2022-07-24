Избавьте кусты томатов от цветочков и бутонов. Какие работы необходимо проводить в огороде в конце июля?

В конце июля наш огород выглядит как никогда прекрасно и радует глаз своим цветущим видом. Но работы никто не отменял, а поэтому отдыхать еще рано, рассказали в программе «Плюс-минус».

Сделайте вершкование томатов. Для этого у высокорослых сортов, а также у гибридов оборвите верхушки. Этот прием остановит дальнейший рост растений и нацелит все его силы на завязавшиеся плоды. Также избавьте кусты томатов от цветочков и бутонов – из них все равно не успеют вырасти плоды нормального размера.