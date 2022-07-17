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Начинают высыхать нижние листья и желтеть верхушки. Как подготовить чеснок к хранению?

17 июля 2022 10:24
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Продолжаем уборку урожая по всем правилам. Какие культуры уже готовы для сбора, сейчас разберемся, рассказали в программе «Плюс-минус».

Начинают высыхать нижние листья и желтеть верхушки. Как подготовить чеснок к хранению?-1

Готовы к уборке кабачки, патиссоны и цуккини. Плоды убирайте в возрасте 8-10 суток, чтобы не успели огрубеть семена. Плоды осторожно срежьте ножом, стараясь не повредить растение, вместе с плодоножкой.

Начинают высыхать нижние листья и желтеть верхушки. Как подготовить чеснок к хранению?-4

Чеснок готов к уборке во второй половине июля, когда начинают высыхать нижние листья и желтеть верхушки. Запаздывать с уборкой не следует, иначе луковицы распадутся на зубки и потеряют лежкость. Если стоит сухая погода, выкопанный чеснок можно на неделю оставить подсушиться перед закладкой на хранение на грядке. В плохую погоду чеснок убирайте дозревать под навес.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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