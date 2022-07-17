Начинают высыхать нижние листья и желтеть верхушки. Как подготовить чеснок к хранению?

Продолжаем уборку урожая по всем правилам. Какие культуры уже готовы для сбора, сейчас разберемся, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Готовы к уборке кабачки, патиссоны и цуккини. Плоды убирайте в возрасте 8-10 суток, чтобы не успели огрубеть семена. Плоды осторожно срежьте ножом, стараясь не повредить растение, вместе с плодоножкой.

Чеснок готов к уборке во второй половине июля, когда начинают высыхать нижние листья и желтеть верхушки. Запаздывать с уборкой не следует, иначе луковицы распадутся на зубки и потеряют лежкость. Если стоит сухая погода, выкопанный чеснок можно на неделю оставить подсушиться перед закладкой на хранение на грядке. В плохую погоду чеснок убирайте дозревать под навес.

Читайте также:

Правила ухода за садом в жару: сколько воды нужно деревьям и чем подкормить растения?

Враг растений – фитофтора. Как бороться и чем обрабатывать картофель и томаты?

Собираем урожай правильно. Какие овощи уже поспели и как нужно извлекать их из грядки?