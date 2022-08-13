Где обновить школьный гардероб и прикупить канцелярские мелочи? Вот крупнейшая точка в Минске

Новости Беларуси. Меньше трех недель остается до начала нового учебного года. И уже сейчас наступает жаркая подготовительная пора для родителей – покупка одежды, обуви и канцелярских товаров. Чтобы облегчить эту задачу, 13 августа в Минске возле Дворца спорта начал работу один из крупнейших школьных базаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжит Глеб Прокофьев.

Несмотря на субботу и погоду, располагающую скорее к отдыху и шашлыкам, у столичного Дворца спорта многолюдно с самого утра. 13 августа здесь открылся масштабный школьный базар. Все: от ручки до формы – в одном месте и по доступным ценам. Маргарита в 2022 году идет в пятый класс. Вместе с мамой планирует не только обновить гардероб, но и прикупить канцелярские мелочи. Список запланированных покупок немалый. Подробности тут.

Блажиевские на школьный базар пришли всей семьей. Помимо родителей, подобрать необходимые товары пятикласснику Алексею помогает и старшая сестра. Особые трудности возникли при выборе рюкзака, но коллегиальное решение все же принято.

Алексей Блажиевский:

Мы вот вместе и мое, и мамы, и сестры, и папы общее мнение принимаем и покупаем. Особый спрос в 2022 году на жилетки. Ведь этот элемент одежды стал единым атрибутом школьной формы, который выбрали для себя многие учреждения образования. К слову, выбрать действительно есть из чего. Отечественные производители постарались на славу.

На этой торговой площадке можно подобрать одежду для любого возраста. Поэтому собрать ребенка можно не только в школу, но и в детский сад. Около 700 моделей школьной формы, больше половины – новинки. Представлен и широкий ассортимент канцелярских товаров. Главное – не растеряться при выборе.

Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела организации торговли и сельского хозяйства ГО «Столичная торговля и услуги» Мингорисполкома:

Решение принималось, чтобы разгрузить ажиотажный спрос, наши универмаги. Дополнительная площадка на свежем воздухе облегчит выбор покупателю. Ажиотажного спроса не существует. Во всех абсолютно универмагах, крупных предприятиях Минска созданы благоприятные условия, примерочные, залы кондиционированы, в секциях работает усиленное количество продавцов, чтобы облегчить покупателям и ускорить выбор покупки.