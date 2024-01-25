Сергеенко: я бы не сказал, что у нас кадровый голод, но такие проблемы есть

Александр Лукашенко принял сегодня, 25 января, с докладом главу Администрации Президента. Игорь Сергеенко доложил о текущей общественно-политической обстановке в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь шла, в том числе, и об электоральной кампании.

Как отметил Игорь Сергеенко, работа по поиску кандидатов и подготовке кадрового резерва плановая. Кроме того, дефицита специалистов не наблюдается: люди, достойные занимать руководящие должности, в стране есть.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Работа по подбору кадров – это, наверное, самое сложное. Находить талантливых людей, таких людей много. И форм для этого масса существует, чтобы выделить и отделить человека, который работоспособен и будет выполнять работу, от другого, который просто говорун и, извините, выскочка. Поэтому эта работа достаточно сложная. Я бы не сказал, что кадровый голод, но кадровые проблемы при назначении на отдельные руководящие должности, конечно, есть. Человек, чтобы руководить конкретной отраслью, производством, должен в этом разбираться. И нельзя назначить вчерашнего студента сразу руководителем.

Еще один блок вопросов касался подходов к проведению Всебелорусского народного собрания. Отметим, в соответствии с законом первое собрание должно пройти не позднее 25 апреля.